【土地大辯論】唐英年批諮詢推卸責任　黃遠輝：有意見應及早提出

土地大辯論告一段落，政府亦決定拍板全面接受土地供應專責小組的建議。全國政協常委、前政務司司長唐英年日前公開批評，大辯論是推卸責任的做法，更點名指小組主席黃遠輝操作錯誤，公眾諮詢如「茶餐廳點心紙」，讓市民選擇並作決定。 黃遠輝出席電視節目時直言不認同唐英年的看法，認為他並未全面掌握土供組的諮詢工作，「如果在開展公眾諮詢，甚至是小組工作之前，如果他有更好的意見，我們當然樂意去聽。」

唐英年在說畢「一樣係大辯論，但我嘅大辯論無變成大便」也忍俊不住。（有線電視截圖）

全國政協常委唐英年上周於北京會見傳媒時表示，不認同土地大辯論是好的做法，反而是推卸責任，形容是「市民好似去茶餐廳揀飲料，加糖唔加糖、加檸檬、加奶。」他更笑稱過往出任財政司司長時，曾為四份財政預算案進行不同的諮詢，「但我哋嘅大辯論無變成大便。」

他續指政府做諮詢通常是有一定想法，再聽取市民意見，不會如今次般以「茶餐廳點心紙」形式讓市民選擇並作決定，點名稱專責小組主席黃遠輝操作錯誤。