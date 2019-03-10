陳肇始無悔入「熱廚房」　笑稱活動遇高永文眼神有感：輪到你了

醫療政策及資源問題向來備受關注，擔任食物及衛生局局長的陳肇始更是頻頻出現於公眾視線，解釋各議題。她接受港台《舊日的足跡》訪問時透露，平均每日睡5、6小時，並已習慣長時間工作，隨遇而安的減壓方式，令她喜歡趁空閒時間靜下來思考問題。她又回憶2012年，被獲邀出任食衛局副局長，抱著將過往對公共衛生的研究，落實到政策配合推行，「（當時）有人話（政府）係熱廚房，亦有人鼓勵我去做，所以我都唔喺好擔心廚房係咪熱，只係想做到、見到嘅嘢，又幫到高醫生（時任食衛局局長高永文）工作。」 陳與高永文合作無間5年，自前年「接棒」局長一職，陳肇始笑言現時出席公開活動，每當見到高永文對著自己笑，「俾我嘅心態喺：『依家輪到你了！』。」

食物及衛生局局長陳肇始（左）接受電台訪問，分享其讀書、教學、政務工作等歷程。（《舊日的足跡》圖片）

兒科護士出身的陳肇始，雖然有個醫生媽媽，從小也喜歡與妹妹玩醫生聽筒，但她透露：「返學嗰陣覺得改功課幾有趣，自己又會試玩，有嗰階段喺想做老師。」其後，受青梅竹馬的好友影響，一同報讀護士。1977年她加入瑪麗醫院任學護，其後分別赴英國曼徹斯特大學、美國哈佛大學深造，攻讀教育碩士及公共衞生碩士學位，其後受理工大學邀請出任助理教授，至1992年她在香港大學繼續博士生學業，隨後擔任護理學系任講師，並作學術研究，「當時一路工作一路讀書，都幾辛苦，但我覺得可以做到，就一路勇往直前。」

小時候中文名曾造成困擾 透露「肇始」寓意新的好開始

她又分享曾對自己的名字感到困擾，「小學、中學大家都用英文名，唔太知道中文名，但小學老師不時會叫大家介紹中文名，每次我講完，老師就會『吓？』，但又唔會『吓？』其他同學，我就覺得老師好似好懷疑我個名，唔知媽媽點解改哩個名。」後來，她知悉其名字寓意新的好開始，便很喜歡自己名字。

陳肇始（中間黑衣）指，與時任食衛局局長高永文（右）共事5年間，互相補足、合作無間。（資料圖片 /李孫彤攝 ）

出任副局長「唔係好擔心廚房係咪熱」

2012年，時任食物及衛生局局長高永文邀請她加入管治團隊，「本身仲有學生、研究團隊，我都通過一番考量，亦有高永文商量，（同高永文好熟會傾多啲？）其實，（當時）又唔係咁熟，只係我認識佢，佢又認識我。」她表示，由於過往的研究、論文分析公共衛生服務等，亦想了解政府的政策推行過程，及加深對公共醫療政策的認識，「都有人話個廚房好熱，但都有人鼓勵我，所以唔係好擔心廚房係咪熱，我想睇下做到、見到嘅嘢，都幫助到高醫生的工作。」

她形容二人合作無間，互相補足，並從對方身上學習與各持份者溝通，以助理解政策目標。2017年她「接棒」出任局長一職，被外界質疑其護士出身，她表示，過往以有非專業人士擔任該職，認為明白政策目標及理念最重要，並稱上任以來不覺有困難。

陳肇始透露，平日很關注飲食健康習慣。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

每日約6時起床：「好想即刻上班」

除了公務，陳肇始周末亦出席各類醫療服務相關活動，她笑言高峰期一日趕7、8場，「有時喺公開場合見到高醫生，每次見到我都會笑，俾我嘅心態睇到喺：『依家輪到你了！』」猶如「工作狂」的陳，坦言已習慣一個人的生活、工作模式，「我好鐘意早上，每日約6點起身、好精神，就好想即刻上班。」並時常以「學海無涯苦作舟，明德格物伴我行」勉勵、警醒自己。

訪問最後，她以《morning has broken》 （破曉）送給本港市民，更特別提及是鼓勵應屆DSE學生。