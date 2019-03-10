【醫生吸毒】陳肇始：已檢視紀錄　三月份沒病人曾受不適當治療　

社會新聞
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屯門醫院一名副顧問醫生懷疑在當值期間吸食大麻被捕，食物及衞生局局長陳肇始出席活動後表示，案件已交由警方處理，不會評論個別案件。她又指，醫管局已檢視三月份涉案醫生的診斷紀錄，沒有任何病人曾接受不適當的治療，並正翻查過去三個月該涉案醫生的診斷紀錄。

有屯門醫院醫生涉當值期間吸食大麻被捕。（資料圖片）

該名48歲甄姓醫生在上周二當值期間，被發現神志不清，精神有異，兩次快速及詳細尿液檢查結果，均發現對大麻呈陽性反應。

陳肇始出席「第14屆世界腎臟日在香港」活動後表示，案件已交由警方處理，不會評論個別案件。她又指，醫管局已檢視三月份涉案醫生的診斷紀錄，沒有任何病人曾接受不適當的治療，並正翻查過去三個月該涉案醫生的診斷紀錄。

陳肇始又指，任何人，包括醫護人員吸食大麻都是不當行為，醫管局一直有相關指引，但發生該次事件後，會檢視現有指引，重申案件已交由警方處理。

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對於有消息指，政府會就長者配眼鏡可申領金額加設上限，限制每兩年可用1000元，有視光師批評此舉歧視視光師行業，陳肇始回應指，不會歧視任何一個專業，早前也與不同持份者商討，收集意見後會再作公布。她表示，希望長者可運用醫療券，每年驗身，預防慢性病，並及早發現，及早治療。

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