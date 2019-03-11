【長者醫療券】視光師斥政府閉門造車　促劃一設限並諮詢業界

政府今日（11日）建議就長者使用視光服務申領金額加設上限，每兩年不多於2,000元，以規範有視光師濫用情況。有視光師直斥，政府沒有充分諮詢的做法是「閉門造車」；但亦有視光師樂見政府有將上限由1,000元提升至2,000元，惟行業普遍認為新措施對業界不公，應劃一全部醫療專業設申領金額上限，並需要諮詢業界。 至於同被批評利用醫療券買「參茸海味」的中醫業界，有註冊中醫師認為雖然有部份病人需使用參茸補血氣，但每次處方的劑量只以両或錢為單位，若大舉購買海味不合符常規，當局應加強巡查監管不守規的行為。

政府建議就視光服務的醫療券申報金額設上限，定為每名長者每兩年最多申報2,000元。（羅君豪攝）

政府解釋設限是由於視光師申領極高醫療券金額的宗數「不成比例地多」，擔憂長者的醫療券餘額不足以支付其他醫療服務，或會影響基層醫療的效用。食物及衞生局局長陳肇始今日(11日)於記者會上兩度強調，今次的建議並非標籤或向某個行業「開刀」，而是希望醫療券這個涉及公帑開支可妥善運用。

香港執業眼科視光師協會會長詹振邦指出，政府若要就醫療券設限，就應諮詢全部醫療專業人員，而非只針對視光師。（陳倩婷攝） 視光行業意見不一 有人批決定魯莽 有人樂見政府聽取意見 香港執業眼科視光師協會會長詹振邦直指，當局做法是針對視光師行業，雖然政府的建議上限由上周會議中提及的每兩年1,000元增加至現時公布的2,000元，但他強調從來不是金額的問題，而是政府並不了解視光師申領金額高、宗數多的原因。詹續指，使用視光服務的長者人數有倍增，代表長者對此有需求，金額自然有增長；而由於第一部份視光師的人手不足，但要服務全港130萬長者，每人的申領宗數亦會增加；詹批評政府未有深入了解視光師行業，作出的決定魯莽。

詹重申，政府若要設限就應諮詢全部醫療專業的人，而非只針對視光師，他提及政府上周五與視光師見面只屬「通知」，若政府堅持閉門、不溝通的話，他亦無話可說。

香港眼科視光師學會會長伍尚舜認為政府應一視同仁，即所有醫療專業界別都設醫療券申報上限。（資料圖片／江智騫攝） 眼科視光師學會：可劃一申領金額不多於長者獲派醫療券50% 香港眼科視光師學會會長伍尚舜說，樂見政府將申領上限提高至2,000元，但他指一直不希望就金額討價還價，強調應一視同仁為全部專業劃一設上限，否則政府日後需面對其他專業出現申領金額高的問題。他又指，學會正研究反建議政府，如就各醫療專業服務的上限設一定百分比，例如某項服務的申領金額不得超過一名長者獲派的醫療券金額的50％，而非訂定某一金額限制，即使日後有通脹亦未必需大費周章檢討，但現時只屬初步建議，仍有待商討。

衞生署助理署長（長者健康服務）李敏碧在記者會上提到，2018年有665位視光師有申領醫療券金額，當中有614位、即92％的視光師曾提交高於4,000元的申領金額。伍尚舜認為四千元不算高，若長者需要功能眼鏡已需逾二千元，他又認為當局只就視光服務設限，會令公眾認定行內有「壞人」，並不公道。

傳媒不時揭發有人以醫療券金額購買昂貴藥材，但今次檢討未就此著墨。（資料圖片）

中醫行業：有特別情況需處方參茸 用藥劑量很少

數字顯示，中醫行業申領醫療券總金額由2017年的約2.5億增至5.3億元，升幅逾一倍，2015年至2018年，當局接獲的235宗不當使用醫療券投訴中，中醫佔77宗，是整體投訴宗數逾三成，傳媒亦不時揭發有人以醫療券金額購買昂貴藥材，但今次檢討未就此著墨。陳肇始解釋，得知有個別個案，但從數據上未見有不合比例的情況。

香港前線中醫聯盟副秘書長羅綺玲回應指，大部份中醫師均守規矩，使用醫療券有相關指引，要因應病人病情處方藥物，她指海味等昂貴藥材本身不應在可使用醫療券的範圍中，常規中醫師處方藥物時，只會在特殊情況下使用參茸，用的劑量亦很少，僅以両或錢為單位，若有人違規，按「斤」購買必定有跡可尋。

她指舉例若有婦科病的病人較多出血需要止血，或病人心跳、血虛，有可能會處方人參；而若病人剛生產完需調理身體，有時會處方鹿茸，處方哪種藥物主要視乎病人的病歷紀錄。她認為當局可加強教育及巡查，以防止有關情況。

病人組織：可杜絕一筆過花費甚大的個案

社區組織協會幹事連瑋翹歡迎政府推出新措施，可杜絕一些一單過花費三、四千元使用視光服務的個案，但有可能令有需要的長者彈性減少。他續指政策仍有不少漏洞，如有部份眼鏡店要求長者要先買眼鏡，才可見到視光師；現時長者亦很難得知自己的醫療券金額餘額，只靠醫療服務提供者在長者付款後才告知餘額，而衞生署的投訴熱線亦人手不足，無人接通。

對於政府在記者會上多次提到，會改善網上系統以便利長者，又會加強宣傳及教育工作，社區組織協會希望政府盡快改善全部配套，除了令長者獲得更對等的資訊外，當局亦需要加強監管，主動放蛇及巡查，並要求大額交易項目的服務提供者解釋緣由。