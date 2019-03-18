預防子女變港孩？　救恩書院前校長教家長6招輕鬆面對

照顧年幼子女，對不少新手爸媽來說確實是一個挑戰。當小朋友為了得到想要的玩具，在街頭扭計大鬧、甚至引起了路人的目光時，該如何處理？有些家長會怕尷尬而「屈服」；有時或會拋下一句「生個叉燒好過生你」，然而言語間或會對子女做成傷害。 救恩書院前校長羅黃瑩及聯合基督教音樂學院（UCM）的校監伍馮美娟建議家長應輕鬆應對，「要愛不要縱」，不應淪為「物質提供者」；家長亦要自己冷靜，幫助子女找到問題的真正原因，以便解決；此外，在日常生活之中，亦應立場要堅定、言行合一，而父母雙方反應也要一致。

韓太是80後，育有一子，即將再為人母。她形容自己和丈夫經常被2歲的兒子激到「好嬲」。（袁澍攝）

即將再為人母的，韓太是80後，育有一子，兒子正值「trouble two」時期，正因年幼兒子有時或因不理解父母指令，而又不善於表達自己意見時，會與父母發生「口角」。韓太形容，自己和丈夫經常被2歲的兒子激到「好嬲」。

事實上，韓氏夫婦經歷並不單一，不少許多家長都會遇到子女蠻不講理的情況；身為四女之母、聯合基督教音樂學院（UCM）的校監伍馮美娟表示，孩子大鬧會引起路人圍觀，不少家長會因為尷尬而滿足小朋友任何要求。

家長言行合一有助教導子女

她表示，在安全的情況下，家長的立場要堅定、言行合一，而父母雙方反應也要一致，不能出現一方堅持，一方屈服的情況，否則小朋友會無所適從。

救恩書院前校長羅黃瑩，認為家長「要愛不要縱」。（袁澍攝）

救恩書院前校長，現為聯合基督教音樂幼稚園家長學校校長羅黃瑩亦表示，遇到類似的情況，家長一定要學會暫停（Time out），等冷靜之後再和子女一起分析孩子生氣的原因。

她強調家長教育孩子有一個原則，「溫柔但堅定」（Soft but firm），而針對2歲左右的小朋友，家長更需要有耐心溝通，子女是否是因為被忽視、或者因為不喜歡一些事情而引起情緒，「幫佢搵到原因才能真的解決問題。」

「要乜買乜」會令子女養成「公主病」和「王子病」

羅黃瑩更形容，教育「要愛不要縱」，尤其當小朋友在街頭扭計要玩具時會「𦧲地大喊」；她表示，家長不僅僅是「物質提供者」，然而卻經常誤以為「要乜買乜」就是愛，令孩子養成「公主病」和「王子病」。

事實上，家長在家時就應做好溝通，讓孩子知道哭鬧是無法達到目的的，但可以將玩具作為獎品，由孩子通過其他方式爭取。

育有4女的伍馮美娟女士認為，在安全的情況下，家長的立場要堅定、言行合一。（袁澍攝）

伍馮美娟亦指，照顧子女最重要「識得點愛小朋友，因為你的教育會影響小朋友的一生。」她表示今時今日仍聽到一些家長會用「生個叉燒好過生你」等傷害性話語教育子女，令她難以相信。

家長學校於2月起開課，圖為第一堂課的上課情況。（受訪者供圖）

圖為家長學校贈與家長學員的卡片。（袁澍攝）

教導子女注意技巧：

1. 要學會暫停（Time out），冷靜後再與子女分析原因 2. 家長要言行合一，要反應一致 3. 要抱溫柔但堅定的態度對待子女 4. 要協助子女找到問題真正的原因 5. 「要愛不要縱」，家長不應只是物質提供者 6. 不要說傷害子女的說話

象徵式收取學費設課程助家長解困

事實上，兩位資深教育界人士深諳家長在教育子女時的焦慮。而伍馮美娟更在今年說服羅黃瑩一起開辦了家長學校，每月一次、每次1.5小時分享「湊B之道」，協助家長為孩子建立自信和責任感，培養解決問題的能力；而課程只象徵式收取20元學費，（課程須先繳付100元，若無缺席則可退回80元），鼓勵家長學習、分享經驗。

課程於上月開始，目前已經有60名家長報名參加。伍馮美娟表示，今個學年只有5堂課，此後計劃增加上課的頻率令更多的家長受益。