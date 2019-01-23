心痛學生輕生　退休校長夥女兒製教材　推動情緒教育由三歲教起

投身教育界超過42年的退休直資中學校長康羅賜珍，過往多年主力輔導工作，處理過尖子以暴食減壓，也為失戀陽光男孩自殺而悲傷。她指社會對年輕人要求越來越高，學生要承受沉重的學習壓力，卻不懂得釋放情緒。 康太認為，要提高新一代的情緒教育，應先由幼兒入手，因此她在退休前後與任插畫師的女兒，聯手製作情緒教育教材與繪本，教授小朋友認識及表達情緒，從小教他們掌握情緒管理。

校長女兒皓珊（左起）、退休直資中學校長康羅賜珍及九龍婦女福利會幼稚園校長余秋娣均希望教材與繪本，可以增強小童控制情緒能力。（胡家欣攝）

退休校長康羅賜珍從事教育工作超過40年，主力擔任輔導崗位，接觸過不同階層的學生，發現社會對年青人要求越來越高，推祟多元發展，需具備批判思考與溝通能力；在全球化下，人才流通，他們畢業後出路競爭更激烈。她說，現今年輕人比自己當年，面對更沉重的學習壓力，但卻欠缺管理情緒與自理能力，負面情緒不斷累積，部分未能得到妥善處理，令精神健康出現問題，甚至選擇自尋短見。

尖子學生以食減壓 一次吃幾個麥當勞餐​

康太遇過有位「尖子」學生，成績非常出色，家人期望他能入讀醫科，但卻因此成為他的學習壓力，經常失眠，亦難以專注學習，更以暴食方式宣洩情緒，「一次可以食幾個Ｍ記餐（麥當勞餐）。」這位學生患上狂食症，情況持續多年，最終選擇退學，亦未能夠參加公開試，「佢好辛苦，唔知道自己有壓力，亦唔識得表達這種情緒。」在多年的學生輔導生涯中，她最痛心的是遇過一個陽光男孩，因抵受不住女朋友移情別戀，選擇結束生命，事前毫無先兆，家人亦不知道兒子自殺原因。

同學對著「小蘑菇」的公仔，顯得十分雀躍。（胡家欣攝）

創作幼兒教材 找女兒為畫插畫

康太兩年前退休，她認為現今新一代需要加強情緒教育，並應先由幼兒階段入手，「如果中小學先嚟教，唔係教唔到，而係冇咁好。人越大，越固執，要扭翻（性格）係要好大力氣，同時需要一段長時間，亦唔一定成功。」故4年前，她邀請女兒皓珊擔任插畫師，創作六冊《情緒智慧小蘑菇》教材，教幼兒辨識30種情緒，至今有23間學校使用，期望未來有機會可以製作中小學教材，作進一步推廣。

幼稚園老師利用《情緒智慧小蘑菇》教材套，以講教事方式，令學生認識情緒詞匯。（胡家欣攝）

使用教材套半年的九龍婦女福利會幼稚園校長余秋娣表示，自2017年教育局修訂《學前教育課程指引》後，加強品德教育，學校目前一星期會有一節20分鐘的獨立課堂，利用教材教授學生認識情緒，認為效果理想，學生能掌握表達情緒的詞匯。

指出子女問題前 先講「媽咪錫你先咁講」

康太「母女檔」即將在今年書展推出15冊親子繪本系列，希望家長也可以藉親子閱讀時光，學會情緒教育。康太笑言，過往自己都會努力經營家庭文化，「諗計仔」製造與女兒溝通的平台。她認為家長應捉緊任何與小朋友相處時刻，因為都是親子相處的好機會，例如可以一齊去買餸，又可以在接放學時間，主動問女兒的校園生活等。

她續指，留意到不少家長不懂得向子女的提問技巧，有時只會直斥他們缺點，她建議表達上可較為婉轉，「試下同個仔先講，媽咪錫你先咁講，你大個無人提你壞習慣」，說話上會較獲對方接納。