【消委會】5款台式飲品含10粒方糖以上糖份　飲一杯即超世衞標準

台式飲品向來備受追捧，卻暗藏高糖、高卡路里危機。消費者委員會與食物安全中心合作，檢測坊間主要台式飲品的含糖量，結果在今日（14日）出版的《選擇》月刊刊登。以平均值計算，原味百香果紅茶的含糖量最高，平均每100克含7.1克糖，最高一款達到11克，等同兩粒方糖；相反原味芝士奶蓋／奶蓋綠茶的平均含糖量較低，最高一款每100克含糖量只略高於一粒方糖（共5.6克）。 以世衞指標，成年人每日只宜攝取不多於50克游離糖計算，有五款飲一杯即超過上限。其中荃灣「籠町茶番」的原味抹茶拿鐵，每100克含11克糖，一杯650克即含72克，飲一杯等同吞了約14粒方糖（每粒5克）。 至於最傳統的原味珍珠奶茶，有一款全杯只含7.1克糖，但有一款全杯含44克糖，即約11粒方糖，高低相差6倍。

消委會測試多款台式飲品的含糖量。（資料圖片）

食安中心於去年5月至7月，從飲品店及食肆購買8種非預先包裝調製茶類飲品，包括珍珠奶茶、芝士奶蓋／奶蓋綠茶、抹茶拿鐵、芋香奶茶、茉莉綠茶、蜂蜜綠茶、芒果綠茶和百香果紅茶，共127款「原味」及「不加糖」樣本作化驗。測試成分為主要配料的茶；飲品必需成分，如蜜糖、帶果味糖漿或濃縮果汁，或需添加的牛奶、芝士、奶精；珍珠配料；及調節飲品甜度而添加的糖。

每百克含糖超過7.5克屬「高糖」

世界衛生組織建議，每日從膳食攝入2,000千卡能量的人為例，游離糖的每日攝入量應少於50克，而每日攝取量少於25克可減少蛀牙。

根據《食物及藥物（成分組合及標籤） 規例》，每100克/毫升飲品含不超過5克糖， 可稱為「低糖」；不超過0.5克糖則為「無糖」。衛生署的「學生小食營養指引」指出，每100毫升飲品的糖分超過7.5克，則為「含高糖分飲品」。

樣本含糖量高低相差近8倍

整體原味樣本每100克的含糖量，平均為5.4克，即等同一粒方糖；但高低相差8倍，最低一款為芝士奶蓋綠茶，每100克只含1.4克糖，最高樣本每100克含11克糖，在一款百香果紅茶及一款抹茶拿鐵樣本驗到。

一杯Comebuy珍珠奶茶 可提供成人一日25%所需能量

港人最愛的珍珠奶茶的含糖量「成績」次低，十款原味產品的樣本平均每100克含糖量為5克，最低及最高分別為1.6克及7.3克，相差4.5倍。當中在中環「茶湯會」所購樣本糖含量最低，每杯450克總含糖7.1克，即少於一粒半方糖；最高是灣仔Comebuy大珍珠奶茶，一杯600克就含有44克糖，即約9粒方糖，飲1杯可攝取能量490千卡，佔每日能量需要量的25%，不過只比「茶湯會」高70千卡。

「茶湯會」珍珠奶茶一杯含糖僅7.1克。（資料圖片）

消委會特別指出，在抺茶拿鐵、百香果紅茶、蜂蜜綠茶、芒果綠茶及苿莉綠茶樣本中，各有一款全杯的糖含量達到50克或以上，即飲一杯便會攝取超出世衞建議的每日糖分上限。

原味百香果紅茶最高糖

測試發現 ，原味百香果紅茶平均糖含量最高，平均每100克含7.1克糖。當中在沙田禾輋廣場所購買的「台北茶坊」糖含量最高，每100克含11克糖，由於一杯只有440克，故飲一杯只攝取48克糖，仍未超過每日成年人可攝取的糖分上限。反而每100克含9.1克糖的葵涌廣場「清玉」百香紅茶凍，由於一杯重600克，飲一杯便會攝取55克糖，相當於11粒方糖，超出每日糖分攝取量上限一成。

觀塘東廣場「米拉」原味凍百香果紅茶，每100克只含4.7克糖，水平屬最低，較「台北茶坊」產品少6.3克糖。

「台北茶坊」原味百香果紅茶的糖含量最高，但由於份量較少，飲一杯所攝取的糖分，仍未超出每日上限。（資料圖片）

以一杯計 荃灣「籠町茶番」原味抹茶拿鐵成含糖量之冠

原味抹茶拿鐵平均每100克含5.2克糖，屬中度水平。不過荃灣「籠町茶番」的樣本，被檢出每100克含11克糖，屬當中最高水平，較屯門天仁茗茶的樣本每100克含3克糖，高出2.7倍。一杯重650克籠町茶番的總含糖量為72克，即約14粒方糖，超出世衞每日攝取量上限44%，為所有樣本中含糖量之冠。

原味芋香奶茶則平均每100克含5.1克糖，馬鞍山「茶木台式休閒餐廳」含糖量最高 ，每100克含10克糖，一杯重400克，則含40克糖。

原味芝士奶蓋/奶蓋綠茶的平均糖含量是8種樣本中最低，平均每100克含3.5克糖，有9款為「低糖」。最低是「賞茶」樣本，每100克含1.4克糖；最高則是「Freshtea」，檢出每100克含5.6克糖，一杯550克重也含有31克糖。

荃灣「籠町茶番」原味抹茶拿鐵，一杯竟含有72克糖，成為今次檢測之冠。（資料圖片）

茉莉、蜂蜜、芒果綠茶糖含量高於整體平均水平

原味茉莉綠茶的平均糖含量屬第二高，每100克含6克糖。其中「籠町茶番」檢出每100克含7.7克糖，一杯有50克糖。蜂蜜綠茶則平均每100克含5.8克糖，當中「101肉燥飯專門店」每100克含8.5克糖，「士林台灣麵」每100克含7.7克糖，均屬「含高糖分飲品」。

至於原味芒果綠茶則平均每100克含5.6克糖，最高含糖量是「CoCo都可」，檢出每100克含7.6克糖。

荃灣「籠町茶番」的原味茉莉綠茶，每杯也含有50克糖。（資料圖片）

清茶為基底飲品加入糖漿等 致糖分含量偏高

消委會指出，4種以清茶為基底的飲品，包括百香果紅茶、茉莉綠茶、蜂蜜綠茶和芒果綠茶，比4種加入奶類成分或奶精的茶類飲品，包括抹茶拿鐵、芋香奶茶、珍珠奶茶和芝士奶蓋/奶蓋綠茶，糖含量反而較高，是因為清茶的飲品必需成分有蜜糖、糖漿或濃縮果汁，加上調節用的添加糖。此外，抹茶拿鐵和芋香奶茶或加入抹茶粉和香芋粉，或含有糖分，令相應調整添加糖的分量。

消委會建議，市民購買時盡量選擇「不加糖」或「少糖」飲品；如要添加配料，可留意配料、珍珠會令飲品的糖含量和能量值增加。至於業界，消委會則建議選用較低糖的配料，如不含糖分的綠茶粉、脫脂牛奶代替奶精、及提供如250毫升版本的飲品。此外，應制訂標準程序來製作飲品，及使用標準量匙添加所需分量的糖或其他含糖原材料等。