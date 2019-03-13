新一代口服薄血藥擴臨床應用　2.3萬心房顫動患者受惠

本年度財政預算案會額外增撥4億元擴闊藥物名冊，醫院管理局今（13日）公布，預計2019/20年度增加用藥開支至60億元以上。當局將擴大19類藥物的臨床使用範圍，包括8類藥物從安全網或自費藥物轉為專用藥物，預計共增3.66億額外撥款，惠及5.3萬名病人，新措施預計今年4月生效。 醫管局將增加逾1億元額外撥款，擴闊新一代口服抗凝血藥的臨床應用標準至中度風險中風患者，惠及病人人數約2.3萬人，為是次19類藥物中惠及病人數目最多。

19類藥物中有11類藥物擴闊臨床應用標準，8類藥物分別從安全網藥物及自費藥物轉為專用藥物，罕見病中僅結節性硬化症可從安全網藥物轉為專用藥物，而新一代口服抗凝血藥則擴闊至中風險病人，可以以15元購買16星期的藥物，估計增加2.3萬人受惠，加上約7,000人本已受惠的高風險病人，共3萬人受惠。

過去中風風險較高的病人會服用稱華化林的口服抗凝血藥，惟服用此藥的病人出血風險較高，和其他藥物及食物亦較易產生相互作用。醫院管理局心臟服務中央委員會主席李耿淵醫生表示，新一代的口服抗凝血藥的出血風險約0.3%至0.4%，較華化林低0.7%，而新一代藥物亦不易受食物影響及比較少與其他藥物產生相互作用。

李耿淵指，風險之高低取決於病人的年紀、是否曾中風、是否有血管病變的情況及性別都有所影響。