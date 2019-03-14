港商與招商銀行香港分行貸款糾紛　內地法院當刑事　判終身監禁

民主黨立法會議員涂謹申今日（14日）表示，早前接獲港商郭春生的求助，其於1996年在香港與招商銀行香港分行有簽訂抵押貸款協議，涉及抵押其旗下一間內地有限公司部份股權，及後有還款糾紛，於2007年遭長春市中級人民法院以「合同詐騙罪」刑事起訴，並判囚無期徒刑，沒收個人全部財產，上訴被駁回，只是因為表現良好獲減至囚18年，現於內地服刑已超過10年。 涂謹申質疑，有關個案的簽訂過程在香港發生，合約亦指出如有糾紛會以香港法律為基礎，惟郭春生在內地受審並判囚，由民事變刑事罪行，是違返「一國兩制」。

民主黨立法會議員涂謹申（中）今日（14日）召開記者會。（洪嘉徽攝）

郭春生早年由內地移居香港，擁香港永久居民身份證，原為凱捷（香港）有限公司股東、董事。據2009年的長春市中級人民法院的刑事判決書所載案情指，凱捷於1996年以公司名義向招商銀行香港分行，簽訂貸款及抵押協議，抵押了旗下內地的吉林龍華熱電股份有限公司25%股權予招商銀行，如凱捷於任何一個以三個月為一個計息期期內無還款，凱捷的一切權益包括龍華股價都會悉數歸於招商銀行。該筆貸款涉及1,450萬美元。

招商銀行指，凱捷未能履行還款協議，而郭春生於1998年7月至2002年獲取逾6,412萬人民幣的分紅，招商銀行指，該筆款項按合約協議應歸於招商銀行，郭春生是明知而隱瞞，利用龍華股東身份通過地下錢莊及他人戶口轉出後據為己有。

裁決書指，郭春生承認提取了該筆分紅，但指出是獲得銀行工作人員的默許，是屬於民事糾紛，不構成「合同詐騙罪」；辯方律師提出，招商銀行對該筆股份及紅利只有抵押權、而非所有權。

據2009年的長春市中級人民法院的刑事判決書，郭春生由內地移居香港，擁香港永久居民身份證，原為凱捷（香港）有限公司股東、董事，於2007年11月13日被吉林省公安廳直屬公安局刑事拘留，因涉職務侵佔，於2009年12月18日由長春市人民檢察院批准逮捕，指他犯合同詐騙罪。

郭在吉林另一法院民事勝訴

郭春生於2007年11月13日被吉林省公安廳直屬公安局刑事拘留，因涉職務侵佔，於2007年12月18日由長春市人民檢察院批准逮捕，指他犯「合同詐騙罪」。最後於2009年被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身及沒收個人全部財產。郭春生的上訴被駁回，因行為良好，於2012年獲減刑至18年，及改為剝奪政治權利6年。

另一方面，2011年招商銀行向內地公司民事上訴，要求賠償違約責任，吉林省高級人民法院其後駁回其上訴，並裁定招商銀行在2000年5月21日之前對內地公司25%股權不享有實際質權，不能依法主張該25%股權的股息。涂謹申指出，郭春生卻在吉林省另一個法院的民事庭上獲的勝訴，「指招商銀行根本不擁有這個抵押權」，而此判決可作為推翻郭先生刑事判罪的有力依據。

郭春生朋友、商人黃先生（左）。（洪嘉徽攝）

涂謹申：合約在香港簽 有爭議由港法院處理

涂謹申檢視個案後，認為該個案在香港只屬商業糾紛，用本港法律處理，只會針對涉事公司循民事訴訟，而非個人責任，惟招商銀行未曾入稟香港法院。

涂謹申質疑，郭春生當年是與招商銀行香港分行簽訂貸款及抵押協議，無論是律師協議、簽約、抵押過程都是在香港進行，並按該合約條文，如有爭議會交由香港法院處理，即應用香港法律作為基礎及依歸，受香港法律的約束及保障。

涂：香港警方曾接舉報 無拘捕

涂謹申指，據他了解，香港警方商業罪案調查科曾接到招商銀行該宗舉報，但未有採取搜查、拘捕行動等，是以不涉刑事而結案。惟兩地法律差異，該案就由香港的民事糾紛，變成內地的刑事罪行，而審判中無提及「一國兩制」，結果事主最後在深圳被捕，更因而被判終身監禁。

總部位於深圳的招商銀行，在2002年設立香港分行。（招商局集團網站）

商人憂慮他朝君體也相同

商人黃先生是郭春生的朋友，他指，自己都有國內生意，每天都要簽署銀行文件，認為郭春生是正常商業行為，提供了足夠的抵押品，貸款卻變成坐牢，事件令他擔憂「會不會有一日輪到發生在自己身上。」認為政府要正視該案。

涂謹申認為，該個案顯示原來內地可以審判在香港的行為，或涉及重覆司法管核權，會影響香港的營商環境及國際金融中心的地位，動搖外資透過香港實踐「一帶一路中國夢」的信心，尤其香港商家多有與中資銀行簽約、抵押內地資產等。他將去信特首林鄭月娥、中聯辦及內地的「中央全面依法治國委員會」，要求跟進該案。

涂謹申指，接獲該個案時，保安局未提出修訂「逃犯條例」。但他認為，若修例通過，在香港雖屬於民事訴訟的個案，內地卻能夠以刑事罪名要求香港移交，「不要用上深圳，就可以引渡你。」