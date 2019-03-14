街頭健身王黃煒峰涉偷拍　稱等警察無野做刪罪證　裁有違公德罪成

連續三年奪得「街頭健身王」的黃煒峰，涉於黃大仙屋邨，用手機偷拍中六女學生裙底，被男途人揭發後，更涉嫌刪除裙底片段，被控一項作出有違公德行為罪，今（14日）於九龍城裁判法院被裁定罪名成立。被告表示等候警察期間「無野做」才刪除手機片段，裁判官直斥其證供不合理。案件押至本月29日判刑，期間等候社會服務令報告，黃獲准續保釋。

被告黃煒峰被裁定作出有違公德行為罪成，求情稱他在多次街頭健身比賽中獲獎，並曾代表香港出賽。（被告facebook)

被告黃煒峰，24歲，被控一項作出有違公德行為罪。控罪指，被告於去年10月23日，在黃大仙慈正邨正泰樓附近的上行扶手電梯，偷拍女子X的裙底影片。

相隔十級樓梯男途人目擊情況

裁判官藍凱欣判刑時指，三位控方證人，即事主、男途人徐煒及拘捕警員供詞清晰可靠，且互相吻合，接納他們證供。辯方指男途人徐煒證供先入為主，藍官不認同，她指雖然事發時間短，但徐站於被告正後方，相隔十級樓梯，當中亦沒有阻隔，以他的位置明顯能清楚看到被告微彎身偷拍。

指事主校裙及膝難拍攝

至於辯方指事主校裙及膝、手挽袋子，被告難以偷拍。藍官表示事主位置高於被告，能伸於裙下偷拍，加上被告電話內有扶手片段，徐曾問被告為何偷拍，但他當場刪除及道歉，有理由相信該段是事主裙底片段。

辯方續指案發地點為公共空間，被告不會明目張膽偷拍。藍官指正因案發地點左邊有空間，被告身後沒有人，相隔十級樓梯才有人即證人徐煒，又指地方容易察覺及被告明目張膽沒有關係。

等警察無野做刪片

黃在等候警察期間曾刪除手機相片，包括一些電腦主機相片及Youtube片等，他解釋因等候期間「無野做」才刪除。藍官直斥明知道手機影片在本案十分重要，指其證供不合理，故判被告罪名成立。

求情稱曾獲多個國際賽事大獎

辯方求情時指，被告就讀理工大學專業進修學院二年級，修讀資訊科技相關科目，曾於泛珠三角大學生計算機作品賽奪獎。他又熱衷健身，過去6年曾於香港及國際賽事奪獎。辯方指被告是一時衝動、沒有預謀，亦有悔意，當時有向事主道歉及配合警方調查。

案件押至本月29日判刑，期間等候社會服務令報告，黃獲准續保釋。

案件編號：KCCC3362/2018