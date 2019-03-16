視光師學會反對社會污名化　強調檢查眼睛配眼鏡是一種治療

長者醫療券推行10年，政府早前檢討政策，就視光服務的醫療券申報金額設上限，定為每名長者每兩年最多申報2,000元。香港眼科視光師學會指出，視光師是先檢查長者眼睛後再配眼鏡，強調是服務專業以及是一種治療。

眼科視光師學會會長伍尚舜。（資料圖片／歐嘉樂攝）

眼科視光師學會會長伍尚舜承認，業內有害群之馬「榨乾」長者的醫療券，但不同意社會污名化視光師，「我要為他們申冤」。他強調，學會多次發出指引，視光師是着重檢查眼睛，而非售賣產品。

醫學會副會長林哲玄指出，醫療券的原意是滿足長者的基層醫療需要，包括慢性疾病的管控、復康治療、癌症後續治療等；若能在社區層面做好，可減輕醫院的壓力，亦能提升長者的健康。

被問到視光師只能夠發現問題，並不能夠處理病變等，伍尚舜指大學的5年訓練，能夠分辨出眼睛病變。他說：「我們會向長者查詢有否血壓等問題，若果進行檢查後發現不是配眼鏡可以處理，我們會轉介他們去看醫生。」

社區組織協會幹事連瑋翹則認為，醫療券是為了填補公營醫療系統未有的範籌，如牙科及眼科，但當局未有教育長者，「很多長者到12月，醫療券到期時才向我們查詢如何使用醫療券」。

連瑋翹又表示，今次政府檢討只提出加強監管，「西醫都加價兩成了，很多長者覺得醫療券不夠用」，認為政府除了要教育長者外，也應在金錢上作調整。