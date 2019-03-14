【醫療券】藥劑師協會批「封頂」安排　倡藥物檢查納入資助

政府早前完成檢討長者醫療券使用成效，發現視光師申報金額「不成比例地多」，提出對視光師服務收費設限，每兩年最多只可扣2,000元醫療券。 香港執業藥劑師協會今日﹙14日﹚回應建議，認為｢封頂｣會減低醫療券的彈性，削弱市民對使用醫療券的自主性。她又建議，政府應將藥劑師的藥物檢查服務，納入醫療券計劃，矯正長者服藥的方式。

政府早前完成檢討長者醫療券使用成效，提出對視光師服務收費設限，每兩年最多只可扣2,000元醫療券。 (資料圖片／歐嘉樂攝）

香港執業藥劑師協會會長鄭綺雯表示，醫療券原本用意在於鼓勵長者基層醫療，從而紓緩公營壓力。

藥物檢查是藥劑師提供的服務，審視病者服用的所有藥物，包括處方藥、非處方藥、草藥產品、膳食補充劑等。鄭綺雯表示，透過藥物檢查，可了解病者的服藥情況，例如藥物是否有過期、是否仍然適合服用、應否繼續服用等。她續稱，長者未必清楚明白藥物的正確服用方法，有可能重覆服用，又或康復後都仍然服用，結果令病患無法妥當醫治。

鄭綺雯又稱，檢視所有藥物後，方知藥物會否有相沖，亦知道是否有重覆，透過服務，有時可減少長者的服藥量，亦令醫治更有效，減低醫療成本，建議政府將藥物檢查納入醫療券資助範圍。

倡藥劑幫助指導長者服藥 每次收100元

隨着人口老化，鄭綺雯表示，藥物檢查的需求愈來愈大，亦有長者反映希望以醫療券使用服務。一項外國研究顯示，有兩成到醫院求診的個案，源於錯誤使用藥物。她續稱，現時本港大約有300至600名藥劑師提供服務，每次收費100元，長者可透過電話預約服務，從而改善用藥問題。

鄭綺雯提到，曾經有一名患糖尿病的65歲婆婆，由於經常受到肚瀉困擾，漸漸不願外出。該女士之後接受藥物檢查服務，藥劑師發現其中一款降糖尿藥，會導致肚瀉，最後建議醫生轉開另一款藥物，問題迎刃而解。

她又舉例指，有一名90歲老婦經常頭痛，照顧者之後為她提供不同止痛藥，惟問題仍未解決。婦人接受藥物檢查後，藥劑師發現，止痛藥成份相近，服用量過多，可能引致肝中毒，遂要求她暫停服用。藥劑師之後又發現，頭痛源於高血壓，婦人經醫生診療後，問題就得到解決。

另外，對於政府提出為視光師服務｢封頂｣，鄭綺雯認為，此舉會減低醫療券的彈性，削弱市民的自主性。她指，長者確有需要每2年檢查眼睛，之後亦需配戴適合眼鏡，｢封頂｣未必可達到最好效果。

鄭綺雯又稱，已去信予特首林鄭月娥，指｢封頂｣安排會削弱市民自主性，並建議將藥物檢查納入資助。她又建議，應設有品質管理制度，以改善服務提供者的質素，以及防止被濫用。