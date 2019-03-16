天氣漸暖　天文台預測下周四最高26度　隨後數天低壓槽帶來驟雨

三月天氣反覆，天文台指，隨著季候風緩和 ，未來數天華南沿岸日間溫暖 ，預料一股潮濕的海洋氣流會在下周中期為廣東沿岸帶來有霧的天氣 。而受低壓槽影響 ，下周後期華南有驟雨。 天文台預測，本周末至下周中期天氣逐步回暖，下周四(中國廿四節氣「春分」)氣溫介乎攝氏21度至26度，其後數天天色變得不穩定，預料連日有驟雨，氣溫再度下降，周日(24日)最低溫度跌至17度。

天文台表示，受低壓槽影響 ，預測下周後期本港連續數天有驟雨。（倪清江攝）

天文台指，乾燥的東北季候風正影響廣東，今日部分時間有陽光，日間乾燥。吹和緩至清勁東風，初時離岸間中吹強風。各區氣溫介乎攝氏16度至24度左右。而隨 著季候風緩和，天文台表示，未來數 天華南沿岸日間溫暖，預料一股潮濕的海洋氣流會在下周中期為廣東沿岸帶來有霧的天氣。

展望未來數天氣溫逐漸回升

根據天文台最新九日天氣預測，明日(17日)至下周四，部分時間有陽光，周四起會有一兩陣驟雨，當日最高氣溫可達26度，最低氣溫為21度，期後一連四日告別和煦陽光，大致多雲，間中有驟雨 ，天氣轉涼，周日(24日)氣溫介乎17度至20度。