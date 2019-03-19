【有片】荃灣橋底水管屋　有海景交通便利真係咁「筍」？

仁濟醫院擬於荃灣海興路與海角街交界興建水管屋和管道屋，以作過渡性社會房屋。如計劃正式推行，這個全港首個水管屋將最快於明年第四季供合資格市民入住。《香港01》記者實地視察，即點擊影片看看將來水管屋的周邊環境及配套，看看會否吸引入住。

運輸及房屋局轄下的過渡性房屋專責小組，早前收到仁濟醫院的「仁濟醫院社會房屋試驗計劃」計劃書，內容是在荃灣天橋底一幅佔地約3,300平方米的土地，安放約110至130個圓形及方形管道屋，每間屋預計可入住一至四人，共容納約250至350人。

記者於現場視察，該政府用地相隔一條馬路便是海旁，日常不少市民在該處跑步和散步吹海風。而另一賣點，則是交通便利。從該地走到港鐵荃灣西站，不用五分鐘，而旁邊更有巴士總站。惟該地處於行車天橋底，加上位置面向馬路，附近更是工廠區，經常有大型貨車出入，噪音與污染問題似乎無可避免。

市民黃先生指對於水管屋的形狀感到奇怪，「不是很習慣這樣形狀的屋。」他亦指雖然該處交通便利，方便他上班，但噪音問題可能會令他卻步：「可能要看看水管屋的物料有沒有隔音，晚上會不會有噪音等，因為始終天橋很多車，如果太嘈吵就未必會考慮。」而市民陳女士則最顧慮單位是否具洗手間和洗澡設施，認為如果沒屋住的市民也自然會考慮這類房屋。

消息指，這類水管屋只接受合資格人士申請，包括正輪候公屋三年或以上的家庭或個人、或現正居於不適切住房等基層市民，而現居荃灣區者優先。至於單位租金釐訂將會參考「社會房屋共享計劃」和租戶入息水平等，租金水平有機會低於市價。