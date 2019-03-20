內地客疑用團隊「L簽」漏洞走水貨　陳百里：會跟進並加強分流

因內地當局未規定訪港內體團成團人數下限，4以至非自由行城市內地客可「一人成團」，與自由行已無分別；有立法會議員質疑此漏洞造成早前逼爆東涌的「野馬團」亂象，或令水貨客有機可趁，為本港多區帶來壓力。署理商務及經濟發展局局長陳百里則回應，會與內地部委加強溝通；政府則會繼續加強分流措施，來緩解各區壓力。

署理商務及經濟發展局局長陳百里。（資料圖片）

非自由行城市的內地旅客，要申請俗稱「L簽」的團隊簽註來港。立法會議員劉國勳關注內地團隊簽證漏洞問題，憂「一人成團」與自由行無異，會對各區造成壓力。民主黨議員林卓廷更指不少人利用團隊簽注走水貨，濫用機制；亦有議員質疑政府在處理未經申報「野馬團」無具體措施。

署理商務及經濟發展局局長陳百里表示，一直有關注內地客訪港狀況，近三年持團隊簽注來港的比例一直維持在15%，沒有明顯增幅。政府方面則督促旅遊發展局繼續推出不同旅遊產品，將旅客分流到相對偏遠的地區。

陳百里又指，一直有和食環署、入境處和警方採取聯合打擊行動，並一直保持與內地部委溝通，希望在源頭解決問題；除繼續加強旅客分流之外，更會做好旅遊發展規劃，加強基建配套。