海洋公園推港人入場「買大送細」　比併分銷商折扣門票抵唔抵？

踏入四、五月，雖然不少學生仍要上學，但仍有數天公眾假期包括復活節長假及勞動節等，讓小朋友可跟家長們一同遊玩。 海洋公園(21日)宣布，將會再度推出新一輪「港人優惠」，由即日起到5 月1 日，香港居民只需於海洋公園正門入口出示有效成人入場門票及香港身份證，即可為同行的3 至 11 歲小童，換取當日免費入場門票一張。 《香港01》比併坊間的分銷商折扣優惠門票，兩大一小入場計算，最實惠仍是直接向海洋公園購買門票。

海洋公園宣布，將會再度推出新一輪「港人優惠」，由即日起到5 月 1 日，香港居民只需於海洋公園正門入口出示有效成人入場門票及香港身份證，即可為同行的3 至 11 歲小童，換取當日的免費入場門票一張。（資料圖片）

海洋公園指，是次為今年度第三度推出的「港人優惠」，海洋公園行政總裁李繩宗表示，海洋公園一直把握每個回饋社會的機會，這次希望在和煦的春天為港人送上獨家優惠，讓家長把握一連四天的復活節長假期，帶同子女一同入園盡情遊玩，享受家庭樂，締造更多開心難忘回憶。

海洋公園指，此優惠不適用於贈券、福利票，即包括同行人士之優惠票、教育團團體票、旅行社團體票、教師日門票，即包括同行人士之優惠票、智紛全年入場證、智紛會員半價優惠門票、企業包場門票、長者同行6折優惠門票及「特惠海洋公園平日日間入場門票」。

分銷商兩大一小門票多需逾千元

其實市民或旅客現時可以預先到不同的旅遊網站購買海洋公園入場券，當中不少均有折扣優惠。以復活節假期首個周六（即4月20日）為例，2名成人及1名小童的單位計算，是次海洋公園推出「買大送細」優惠，票價一共960元，跟網站KKday價錢一樣，而KKday的價格優惠則由現時至6月30日。

此外，klook及Trip.com價格比海洋公園的價格略高約50元，但會隨票送出美食券，其中klook送港式點心加奶茶一杯。另外，本港旅行社代表如康泰旅行社及永安旅行社等亦有出售入場券，價格亦同樣為1,000元。

至於工聯會及教協都有出售海洋公園入場券，工聯會成人及小童入場券分別418及208元，兩大一小入場共需1,044元，教協入場券總額貴6元。不過要留意，想享受優惠需先入會。

由此可見，海洋公園這次優惠尚算有着數。