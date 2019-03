海洋公園致敬《春光乍洩》HeHe改圖惹熱議　網民：會否有翠絲版？

「我想你陪我一下,我好想你陪我一下。」一幅男男身穿背心孖煙囱在海洋公園山坡的巨型海馬標誌下,相擁不捨得的「HeHe」改圖,今日(20日)在「香港海洋公園Ocean Park Hong Kong」Facebook專頁貼出後,即惹來網民熱烈討論。模仿港產經典愛情電影《春光乍洩》海報的宣傳,令網民詫異公園尺度變大,亦有人期待出「女女版」、又大讚「一定支持,這才是多元的世界」。不過,亦有人批評同性運動入侵公園,令家長不懂教子女傳統家庭價值觀。 不過香港海洋公園的官方Facebook專頁,卻未見有關改圖,一度惹來假facebook疑雲。其後海洋公園發言人證實,該宣傳系列是出自其台灣Facebook團隊,以經典香港電影宣傳的公園,該專頁亦是由台灣團隊營運,主要推廣對象是台灣旅客,《春光乍洩》是系列之一,但未想到引來港人更大迴響。

政府高官也嫌公園老化 hehe宣傳圖一夜爆紅

連續三年業績「見紅」的海洋公園,近年常被嘲笑遭「內地大媽圖」攻陷,商務及經濟發展局局長邱騰華去年底更直指公園設施老化。

不過,網上突流傳一批海洋公園的「破格」宣傳圖片,圖片模仿1997年《春光乍洩》電影海報,兩名身穿白背心、孖煙囱的男模特站在天台上相擁,背後是公園山坡的巨型海馬標誌,「復刻」電影情節中,張國榮與梁朝偉在阿根廷布宜諾斯艾利斯(Buenos Aires)的天台上,不捨分開的畫面。

原版海報的左下方寫上「I thought after yesterday there was going to be a tomorrow. I forgot today. I thought about you. I forgot you are gone.」而宣傳圖則在右方寫上「我想你陪我一下,我好想你陪我一下。」

海洋公園facebook鬧雙胞 改圖出處惹疑

「不如我哋由頭嚟過。」電影中何寶榮對黎耀輝說。《春光乍洩》一幕幕畫面,至今深深刻印在影迷腦海中。在帖文中寫上:「真的好想要你… 陪我來#香港海洋公園不只一下!一下心跳破百、一下看可愛動物治療~」及「在這#春光乍洩的曖昧季節,來點港式浪漫讓心意咋現」,又hashtag:「我什麼也聽不到」、「只聽見自己的心在跳」、「還有雲霄飛車上的尖叫」。帖文昨晚刊出後,已取得近四千個like。

不少網民看完宣傳圖,都誤以為是改圖、惡搞,而且在香港海洋公園的官方facebook之中,亦找不到有關宣傳照,專頁內最新的帖文,都是介紹世界青蛙日、園內美食等較「正路」的內容,因此該批破格改圖一度惹來假專頁惡搞疑雲。

台灣團隊致敬香港電影爆紅 園方:無諗過港人咁大迴響

海洋公園發言人其後證實,該宣傳系列由台灣的製作公司負責,該facebook專頁則為台灣版的專頁,作台灣旅遊宣傳,以致敬香港經典電影如《重慶森林》、《甜蜜蜜》,在園區內取景拍攝,包括香港老大街、雲霄飛車等。發言人指,系列共有16幅圖,由今年2月1日起推出13張宣傳照,推出後深受台灣遊客歡迎。

對於台灣宣傳團隊的這一系列宣傳帖文,特別是模仿《春光乍洩》海報引起熱議,甚至比香港海洋公園「正牌」專頁引爆更大網上話題,海洋公園發言人稱:「無諗過今次反而港人咁大迴響。」

