海洋公園致敬《春光乍洩》HeHe改圖惹熱議　網民：會否有翠絲版？

「我想你陪我一下，我好想你陪我一下。」一幅男男身穿背心孖煙囱在海洋公園山坡的巨型海馬標誌下，相擁不捨得的「HeHe」改圖，今日（20日）在「香港海洋公園Ocean Park Hong Kong」Facebook專頁貼出後，即惹來網民熱烈討論。模仿港產經典愛情電影《春光乍洩》海報的宣傳，令網民詫異公園尺度變大，亦有人期待出「女女版」、又大讚「一定支持，這才是多元的世界」。不過，亦有人批評同性運動入侵公園，令家長不懂教子女傳統家庭價值觀。 不過香港海洋公園的官方Facebook專頁，卻未見有關改圖，一度惹來假facebook疑雲。其後海洋公園發言人證實，該宣傳系列是出自其台灣Facebook團隊，以經典香港電影宣傳的公園，該專頁亦是由台灣團隊營運，主要推廣對象是台灣旅客，《春光乍洩》是系列之一，但未想到引來港人更大迴響。

▼海洋公園台灣Facebook以經典香港電影作宣傳廣告圖片▼

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政府高官也嫌公園老化 hehe宣傳圖一夜爆紅

連續三年業績「見紅」的海洋公園，近年常被嘲笑遭「內地大媽圖」攻陷，商務及經濟發展局局長邱騰華去年底更直指公園設施老化。

不過，網上突流傳一批海洋公園的「破格」宣傳圖片，圖片模仿1997年《春光乍洩》電影海報，兩名身穿白背心、孖煙囱的男模特站在天台上相擁，背後是公園山坡的巨型海馬標誌，「復刻」電影情節中，張國榮與梁朝偉在阿根廷布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）的天台上，不捨分開的畫面。

原版海報的左下方寫上「I thought after yesterday there was going to be a tomorrow. I forgot today. I thought about you. I forgot you are gone.」而宣傳圖則在右方寫上「我想你陪我一下，我好想你陪我一下。」

《春光乍洩》1997年電影海報（網上圖片）

海洋公園facebook鬧雙胞 改圖出處惹疑

「不如我哋由頭嚟過。」電影中何寶榮對黎耀輝說。《春光乍洩》一幕幕畫面，至今深深刻印在影迷腦海中。在帖文中寫上：「真的好想要你… 陪我來#香港海洋公園不只一下！一下心跳破百、一下看可愛動物治療~」及「在這#春光乍洩的曖昧季節，來點港式浪漫讓心意咋現」，又hashtag:「我什麼也聽不到」、「只聽見自己的心在跳」、「還有雲霄飛車上的尖叫」。帖文昨晚刊出後，已取得近四千個like。

不少網民看完宣傳圖，都誤以為是改圖、惡搞，而且在香港海洋公園的官方facebook之中，亦找不到有關宣傳照，專頁內最新的帖文，都是介紹世界青蛙日、園內美食等較「正路」的內容，因此該批破格改圖一度惹來假專頁惡搞疑雲。

▼「正牌」海洋公園facebook專頁▼

台灣團隊致敬香港電影爆紅 園方：無諗過港人咁大迴響

海洋公園發言人其後證實，該宣傳系列由台灣的製作公司負責，該facebook專頁則為台灣版的專頁，作台灣旅遊宣傳，以致敬香港經典電影如《重慶森林》、《甜蜜蜜》，在園區內取景拍攝，包括香港老大街、雲霄飛車等。發言人指，系列共有16幅圖，由今年2月1日起推出13張宣傳照，推出後深受台灣遊客歡迎。

對於台灣宣傳團隊的這一系列宣傳帖文，特別是模仿《春光乍洩》海報引起熱議，甚至比香港海洋公園「正牌」專頁引爆更大網上話題，海洋公園發言人稱：「無諗過今次反而港人咁大迴響。」

▼網民熱評海洋公園hehe宣傳照▼