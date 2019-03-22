威爾斯醫院再被揭多處有石棉　院方：已委聘石棉顧問進行調查

有報道指威爾斯親王醫院特別大樓七樓抽氣管道發現含致癌石棉；NOW新聞台今（22日）再引述消息指，同層其他地方及醫院主座亦發現石棉。 威院發言人回應指，將會就整條管道進行石棉調查，並就其他擬進行改建或裝修工程的地點，包括特別大樓地下至十一樓電掣房、地庫機房及焚化爐室、呂志和臨床醫學大樓四至十一樓的電掣房，以及日間診療大樓暨兒童病房地庫至一樓機房等位置，委聘石棉顧問進行石棉調查。

再有傳媒揭發威爾斯親王醫院其他地方都發現石棉。（資料圖片）

繼早前揭露威爾斯親王醫院特別大樓七樓抽氣管道含致癌石棉，NOW新聞台今（22日）報道，同層的電掣房及主座的機房亦同樣發現有石棉。

空氣檢測下周初有結果

威爾斯親王醫院發言人在回應查詢時表示，今早院方已聯同環保署人員，視察特別大樓七樓的抽氣管道，發現含有不鬆脆的含石棉物料的位置；同時亦已委聘石棉工程顧問在特別大樓七樓相關位置抽取空氣樣本，監察空氣質素，預計下星期初會有結果。

發言人又提到，石棉工程顧問亦將於下星期向環保署呈交調查報告，以確定有關位置的含有石棉的狀況，期間院方會繼續與環保署保持密切溝通；而特別大樓的抽氣管道由一樓接駁至天台，該管道並不包括在翻新工程內。發言人續指，由於七樓管道位置發現含有石棉物料，為安全起見，院方將會就整條管道進行石棉調查。

發言人稱，院方亦已就其他擬進行改建或裝修工程的地點，包括特別大樓地下至十一樓電掣房、地庫機房及焚化爐室、呂志和臨床醫學大樓四至十一樓的電掣房，以及日間診療大樓暨兒童病房地庫至一樓機房等位置，委聘石棉顧問進行石棉調查。如確認建築物含有石棉物料，將根據環保署守則及相關法例，按照石棉的狀況處理，包括執行石棉消減計劃(AAP)或石棉監控計劃(AMP)。若有需要進行拆除石棉工程，院方會按法例向環保署作出申請。