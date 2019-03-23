天文台周末辦開放日　子午線、探空氣球成打卡熱點

近年氣候變化現象備受討論，不少人漸關注天文、氣候知識等議題。香港天文台一連兩日（23及24日）舉辦年度開放日，吸引不少市民到場。 除今年首設子午線供遊人「打卡」外，一以既往展示多項測試儀器，令公眾更了解天文台的運作。

開放日於今日（23日）中午12時開放予公眾入場，不過於11時半已有約200人在門外排隊等候。

今年天文台首度增設子午線，吸引不少遊人打卡。本港以往依靠子午線制定標準時間，而現時香港地圖測量基準均依靠子午線、三角測量站作參考。現場工作人員稱，以往天文台未被高樓大廈包圍，從子午線北面可看到畢架山、南面則為港島。他又稱，世界各地如法國巴黎、英國均設有子午線。

一如往年，天文台開放各項測量溫度、雨量等工具供公眾參觀。當中於大樓前、一個大紅氣球亦吸引不少小朋友的注目；氣球名為「探空氣球」，為天文台用作高空氣象觀測的工具。

首次到場的陳氏夫婦，帶同兩名年幼子女參觀。陳太太稱希望讓小朋友接觸更多天文知識，到場後大感新奇，「咩都未見過，所以好有興趣。」她稱最希望見到各個大型颱風標誌、測量儀器等。

至於從事航空行業的楊先生則稱，對「我的航空天氣（MyFlightWx）」尤其感興趣。我的航空天氣為天文台就各航班開發的應用程式，可取代傳統的氣象飛行文件。楊先生認為近年天文台於網上發放各項氣象資訊，可令公眾更關注氣候變化的問題。

天文台開放日於今、明兩日舉行，今日入場時間從中午12時至下午4時半、周日則從早上10時開放至下午4時半，有意入場觀眾無須預先登記。