【港鐵撞車】田北辰建議分拆部分鐵路線重新招標　分散風險

港鐵在上周一（18日）凌晨測試新信號系統期間，首次發生列車在管道內相撞事故，令荃灣線來往中環站及金鐘站的列車服務暫停兩日，事後新信號系統承辦商泰雷茲（Thales）延至昨日（23日）才提交初步報告。 立法會鐵路事宜小組委員會委員田北辰認為，港鐵因軟件問題承受實際經濟損失，有權要求供應商賠償，「金額越大，軟件商下次就會試得小心啲」，有助產生正面作用；又認為不應把7條路線更換新信號系統交由單一供應商測試，應分散風險。

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港鐵可向軟件商索償

新信號系統由兩間國際知名信號系統供應商加拿大泰雷茲（Thales）及法國阿爾斯通（Alstom）組成的合營公司供應。事故發生後，泰雷茲在加拿大多倫多實驗室模擬系統運作，重組事件經過，確認涉事軟件有問題，但否認設計上出問題。

按服務延誤罰款機制，港鐵或會被罰款最高的2,500萬元上限。田北辰今日出席《城市論壇》時表示，是次港鐵4卡車廂維修費高達近約5,000萬元，加上最少2,500萬元罰款，認為港鐵承受實際經濟損失，有權要求軟件商賠償，「金額越大，軟件商下次就會試得小心啲」，可產生正面作用；亦相信港鐵最後會因事故提供票價優惠，回贈市民。

對於懲罰機制，田北辰認為目前是荒謬，解釋指「由A點去B點原本半個鐘，依家變一個鐘，就罰你半個鐘；但如果延誤一小時內復修，與十小時內復修，係一樣罰咁多錢，所以呢個係荒謬，要改！」。

香港大學工程學院助理院長霍偉棟也認為，「邊個犯錯，邊個要負責」，認為港府作為港鐵背後的大股東，有關罰款最後其實是以公帑支付，故必須有機制懲罰供應商，否則只會令自己荷包受損。

立法會鐵路事宜小組委員會委員田北辰認為，不應把7條路線更換新信號系統交由單一供應商測試，應分散風險。（資料圖片）

工程界憂換供應商 設計花太長時間

對於應否更換系統供應商，田北辰認為，長遠而言應分散風險，「我都唔知泰雷茲可唔可以捱到100年，點解條條信號系統都交畀佢？」他指，長遠希望分設兩個信號系統，由給兩個供應商各自測試，則建議把機場快線、東涌線及迪士尼線分拆出來再招標。

不過，鐵路信號工程師學會香港分會副會長張年生擔心，如要更換供應商，「設計要重新由零開始，花時間更長，亦唔可以確保新（供應商）一定好過泰雷茲」。他相信，荃灣線及港島線更新信號系統時間表會因是次事故延遲。

香港鐵路工會聯合會主席林偉強則認為，無論信號系統交給哪一間供應商，「最緊要測試得清清楚楚，如果測試、資源都唔夠，換嚟做咩？無資源配合，都唔會成功」，希望港鐵可提供更多時間讓員工對新系統有深入了解。