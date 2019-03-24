「招標妥」三年收720宗申請　僅8宗成功召開業主大會揀選承建商

政府於2017年的《財政預算案》中撥款三億元，讓業主以優惠費用參加「招標妥」。市建局行政總監韋志成今（24日）發表網誌，稱收到的申請個案數目，由優惠計劃實施前約100宗，升至今年3月的約720宗，升幅達6倍，涉及的單位數目逾10萬個，反應正面。 不過，市建局指出，現時只有8份申請成功召開業主大會揀選工程承建商，而不同的申請個案所涉及的樓宇單位數目、業權分佈情況、維修工程規模各有不同，一般也需要18至24個月才能完成全部階段。

市建局在2016年5月推出的「招標妥」樓宇復修促進服務。（資料圖片）

韋志成指，「招標妥」涉及三個階段的工作，包括聘請工程顧問、聘請工程承建商，以及開標及評審標書。視乎個別樓宇的實際情況，一般需時18至24個月才能完成上述工作。

8成申請已完成審批 4成已聘用工程顧問

在第一階段中，市建局會委派獨立專業人士，協助法團聘用復修工程專業顧問，以負責帶領法團進行籌組和招標工程工作，並監督往後的維修工程。現時已接獲的720宗申請之中，已完成審批約600宗申請，佔申請總數約8成。

韋志成透露，約4成成功申請「招標妥」個案已聘用了工程顧問。在開始第二階段，即聘請工程承建商前，工程顧問需要展開樓宇勘察工作，了解樓宇的整體狀況及老化程度，從而制定樓宇復修方案及工程估算，以便編制聘請工程承建商的標書，而「招標妥」下的獨立專業人士會在過程中為業主提供意見。

「招標妥」涉及三個階段的工作，包括聘請工程顧問、聘請工程承建商，以及開標及評審標書。（資料圖片） 60宗個案已完成招標 回標數目為從前一倍 第三階段的工作，則會透過電子招標平台招聘工程承建商，及截標後進行開標，並由工程顧問審核每份標書及撰寫評核報告，最後召開業主大會議決中標的承建商。 韋志成表示，現時約有70宗個案已透過「平台」招標聘請工程承建商，而當中約60宗個案已完成招標。市建局說，在引入「平台」服務前，一般受資助的大廈維修工程，回標數目平均只有約20份。不過，在上述該60宗利用「平台」進行招標並已截止入標的個案中，他們平均收到40份標書，回標數目是前者的一倍。

僅8份申請成功召開業主大會揀選承建商

不過，市建局指相比申請數字，只有8宗申請成功召開業主大會揀選工程承建商。局方解釋，由於業主籌組樓宇復修工程時，必須符合《建築物管理條例》的採購服務安排，為招聘工程承建商擬訂好標書文件，及進行公開招標。因此，「招標妥」不單只在公開招標的環節提供支援，而是由市建局擔當「促進者」角色。