中大研究指再婚父母關係影響子女成長　倡加強家庭教育及支援

為加強社會對離婚、再婚家庭的關注，明光社與香港中文大學社會工作學系團隊，於去年就離婚後再婚家庭對子女的影響進行研究。 研究指出父母離異後再婚，對子女難免造成情緒影響，但適應情況主要受多項因素而定，包括父母們的合作、對生活上的照顧安排，及社會負面標籤等。

劉玉琼稱，再婚家庭的子女成長受各項因素影響。（張嘉敏攝）

香港中文大學社會工作學系專業顧問劉玉琼及其團隊，於去年5月至11月期間，於全港各區訪問了14位18歲以下的年輕人，以了解各項影響他們成長的因素。

研究發現影響他們適應情況的包括兩項危機因素及兩項保護因素。當中保護因素視乎繼父母能否為子女安排穩定的生活，令他們於親子關係中能被重視；另外親生父母及繼父母亦需有良好的合作關係。

至於危機因素包括再婚父母關係的穩定性，若關係不穩定會妨礙子女接受繼父母；另外非血緣關係的兄弟姊妹同樣會影響子女融入家庭，他們容易感到受不公平對待。而社會支援資源及負面標籤同樣影響再婚家庭的子女。

應落實及推廣「共同父母責任」

明光社副總幹事傅丹梅建議，應落實及推廣「共同父母責任」，令子女與生父母保持聯繫、於家庭教育內加入家庭多樣性的概念，並推動抗逆力為本的教育。而社福機構亦要加強婚前輔導及父母教育，為離婚再婚家庭提供整全支援服務。