德信中學疑有學生遭踢肚、叉頸、頭撞牆　校方：嚴正處理

繼早前沙田區的仁濟醫院董之英紀念中學流出多條欺凌片段後，同區的直資男校德信中學，今日（25日）亦有疑似欺凌片段流出。據《蘋果日報》報道，一段拍得事件的片段顯示，有學生被推倒在地、叉頸及踼肚等，其後更遭推撞，令頭部撞向牆上。 德信中學今晚（25）回應指，校方一向重視品德教育及學校紀律，對違規行為不會姑息，亦不會容忍任何欺凌行為發生；校方又已啟動危機小組處理，亦已知會教育局、法團校董會及家教會，會按既定程序及校規，嚴正處理。

繼早前沙田區的仁濟醫院董之英紀念中學流出多條欺凌片段後，同區的直資男校德信中學，今日（25日）亦有疑似欺凌片段流出。（Google Map截圖）

《蘋果日報》今日報道指，涉事片段在今年2月拍攝，片長14秒，涉事學生現正就讀中五。而片中疑遭其他同學欺凌的男學生，據悉一直被校內同學排擠。

報道曝光後，德信中學今晚作出回應，指校方一向重視品德教育及學校紀律，對違規行為不會姑息，亦不會容忍任何欺凌行為發生。而學校十分關注有報章報道校內疑似欺凌事件，已啟動危機小組處理，亦已知會教育局、法團校董會及家教會。

教育心理學家已主動聯絡被欺凌學生

另外，德信中學回應指，學校的訓導老師亦已就相關事件，立即採取行動，包括了解實際情況，並立即與相關家長會面，現正作出跟進。校方將會按既定程序及校規，嚴正處理。而駐校社工及德信中學的教育心理學家已主動與涉事同學聯絡，照顧他們的情緒或其他需要。