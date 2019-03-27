吳文遠就披露廉署調查案上訴　稱早有廣泛報道　蛇都被驚醒晒

社民連主席吳文遠被指在社交媒體，披露民政事務局常秘馮程淑儀正受廉署調查，早前被裁定3項披露調查人身分罪成，判囚4個月。吳不服裁決上訴，案件今(27日)在高等法院審理。吳強調披露是為公眾利益，有合理抗辯，並指事件早已被廣泛報導，不會打草驚蛇，因為「所有蛇都被驚醒哂」，又指原審官沒有理會報告建議可判社會服務令，堅決判監，認為存在不公。法官聽罷陳詞後，押後宣判，吳准繼續保釋。

吳文遠就披露馮程淑儀受查而被裁定罪成，並被判入獄4個月，他不服裁決上訴。（朱棨新攝）

上訴人吳文遠被裁定在2016年4月5日至5月24日間，明知或懷疑正有一項被指稱或懷疑已犯《防止賄賂條例》(第201章)第II部所訂罪行而進行的調查，而透過新聞媒體、Facebook、Twitter和Instagram，向公眾披露民政事務局局長常任秘書長馮程淑儀是廉署調查目標。

原審官裁斷太依賴facebook留言

吳的律師陳詞時指，吳披露有關資料是有合理辯解，因事件涉及公眾利益。

對於原審裁判官在裁決時，依賴吳在facebook的留言：「早幾日有成千個人提醒小弟話我知名度低，係時候自己推下自己個page。」原審裁判官直指吳披露資料為提高個人的知名度。律師認為原審裁判官裁決時在這內容上給予太多比重。

當時事件已被廣泛報道

律師又引述多份吳向廉署報案的報導，指吳回答記者問題時，沒有刻意強調自己的角色，只稱受調查者被指有「延後利益」，以及要求廉署秉公辦理。吳強調，事件是指控政府高級官員，因此涉及公眾利益。

律師又指，吳所寫：「早幾日有成千個人提醒小弟話我知名度低」一句是自嘲，同時反映吳的知名度不低，而事件當時已被廣泛報道，當事人亦可從新聞中得悉事件，因此披露不會打草驚蛇，因為「所有蛇都被驚醒哂」。

官沒接受報告建議堅持判監

至於判刑方面，吳指原審時曾索取報告，報告指吳適合社會服務令，但原審裁判官不接納。吳又指，吳因本案已被還押17天，認為已經足夠。

控方指廉署早有提醒吳

律政司代表陳詞時指，原審裁判官在裁決中，已表明考慮吳披露的資料並不涉公眾利益，案中沒有證據顯示廉署不會秉公辦理，而吳披露資料的行為，絶對有機會打草驚蛇。同時，廉署職員已多番提醒吳，但吳陽奉陰違，依然披露相關資料，認為判囚4個月並非過重。

案件編號：HCMA264/2018