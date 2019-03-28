許智峯涉搶手機案　三罪均被裁定表證成立　許或考慮出庭自辯

民主黨立法會議員許智峯涉嫌搶走女行政主任手機，從而被控普通襲擊等罪案件，今（28日）在東區法院續審，控方已傳召所有證人，裁判官裁定表證成立，許或考慮是否出庭自辯，案件現押後至下周一續審。

許智峯被指在立法會內搶保安區女行政主任梁諾施的手機被控。（張浩維攝）

指許搶走手機走入男廁

被告許智峯，36歲，現被控不誠實地獲益而取用電腦、普通襲擊及阻礙公職人員執行公務等三項罪名。

控方案情指，許於2018年4月24日早上，在立法會大樓內，搶走保安局女行政主任梁諾施的一部手機，並即逃入男廁，期間該手機曾有資料傳至許的電郵。

女事主為政府觀察議員位置

梁早前作供稱，她當日是為政府的「通傳應變行動」組工作，其任務是要觀察議員的位置，她當日拿著小組發給她有關議員的資料，留意到議員的位置，會即時記錄於一份設有議員坐位表的共享試算表上。

她當天被許搶走手機後，已即時向小組求助，小組成員即發給她一部平板電腦，叫她繼續觀察。庭上透露，小組當日不久後已刪掉檔案，又指行動取消，並更改了記錄用的暗號，而梁稱當日被搶手機後驚魂未定，行動結束後便即離開立法會大樓。

案件編號：ESCC2544/2018