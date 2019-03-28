屯院醫生涉非禮實習醫生案　官指未能證明屬蓄意　裁罪名不成立

屯門醫院顧問醫生甘澤華涉嫌非禮女實習醫生案續審，由於事主早前接受辯方盤問時，承認未能確定遭被告按胸是否屬意外，裁判官今（28日）在屯門法院雖裁定被告表證成立，但認為控方未能證明被告有蓄意干犯非禮的行為，故裁定被告罪成不成立，被告獲當庭釋放。

被告甘澤華被指在屯門醫院內非禮一名女實習醫生。（林樂兒攝）

被告甘澤華，59歲，被控一項非禮罪，指他在去年7月12日，在屯門醫急症室一房間內，非禮一名女實習醫生。

事主難辨是否意外觸碰

女事主昨出庭作供時稱，她當日被派跟隨被告學習，後來被告指工作已完畢，叫護士先行離開，被告稱會教事主胸骨骨折的檢驗方法，她指被告先按自己的胸骨，之後又伸手按她的胸骨作示範，惟其間按了她的胸部一下。她沒有即時表示不滿，但事後有告訴朋友，朋友著她告知教授。

代表辯方的資深大律師清洪昨盤問女事主時，問及該觸碰會否是意外造成，女事主回答她不能肯定被告是否意外地碰到她的胸部。

官指未能證明屬蓄意行為

裁判官在裁決時指，非禮是非常嚴重的罪行，最高刑罰可被判監10年，故控方必須證明到被告曾蓄意作出非禮行為，才能裁定罪成，最後裁定被告罪名不成立。

案件編號：TMCC2782/2018