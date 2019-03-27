屯院顧問醫生涉非禮　向實習醫生私授摸胸骨　被指乘機按胸一下

屯門醫院顧問醫生，被指向一名實習女醫生私授處理胸骨骨折的情況時，以實習醫生的身體作示範，期間涉嫌按了對方的胸部一下。實習醫生事後向朋友提及後報警，被告否認指控，案件今（27日）在屯門法院開審，該女實習醫生出庭供稱，當天被告指已沒有工作，叫護士先離開，但留下她私下教學，並作了相關的示範，之後更向她發短訊稱：「很高興與你工作。」

被告甘澤華被指在屯門醫院內非禮一名女實習醫生。（林樂兒攝）

被告甘澤華，59歲，被控一項猥褻侵犯罪，於去年7月12日，在屯門醫院急症室9號房非禮女事主。

叫護士離開後教學

女事主在屏風後供稱，去年7月1日開始在屯門醫院實習，每日會與不同醫生工作。案發當日上午，她跟被告在急症室見覆診病人。中午十二時許，被告向房內的護士稱其工作已完成，可以離開，並叫事主留下作教學，房內只餘兩人。

摸完自己再摸事主胸骨

被告展示胸骨骨折X光片，他先摸自己的胸骨以指出胸骨最突出的位置(sternal angle)，再讓事主摸其胸骨，位置為鎖骨下約2吋。事主謂，其後被告以手指按壓她的胸骨5下，由胸骨最上端按至最下端，「中間㩒咗一下左胸」，力度不大。之後被告再教她如何診治手腕骨折，教學約1時完結。

事主感尷尬及害怕

被問及有無其他醫生會觸碰她，事主回應除被告外，「從讀書到宜家都冇」。她沒有同意被告的舉動，而此前只曾在6月30日的工作會議見過被告。事主因感尷尬及害怕，至兩日後的假期才向大學朋友透露，其友人建議她告訴大學教授，遂揭發事件。

辯方質疑描述手指說法不一

辯方質疑事主的口供不一，指她曾向警方稱被告是用左手1隻手指，庭上作供及示範時卻表示是多於1隻右手指。事主則回應，只向警員說及對方用右手手指，但沒說過只用1隻手指，剛才示範只是展示動作的方向。

事後收被告短訊

辯方追問她何不即時揭發，事主重申兩人是上司及下屬關係，不知可如何處理。辯方續道，當日下午近一時半，即她聲稱遭非禮後1小時左右，被告以whatsapp訊息稱「great to work with you（與你工作很高興）」事主則回覆表示感謝。事主解釋因不知如何應對，只能如此回覆。辯方認為其表現不似害怕及憎恨被告，他又透露，被告其後曾傳訊息邀她做翌月會議的大使，被告答應會出席。

案件午續。

案件編號：TMCC2782/2018