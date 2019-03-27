屯院顧問醫生涉非禮　實習醫生稱無默許被按胸　難定是否意外碰到

屯門醫院顧問醫生涉在急症室非禮實習女醫生案續審，辯方下午盤問女事主時，指被告當時在教導胸骨角的位置，惟事主主未能指出正確位置，他才伸手指正，而事主被按到乳房時未有表露不願意，事主回應這不表示默許對方所為，但她亦不肯定被告是否意外地碰到她的胸部。

被告甘澤華被指在屯門醫院內非禮一名女實習醫生。（林樂兒攝）

被告甘澤華，59歲，被控於去年7月12日，在屯門醫院急症室9號房非禮女事主。

事發後翌月應邀出席會議

代表被告的資深大律師清洪下午盤問事主，指她聲稱被非禮後仍受被告邀請出席翌月的醫學會議，並任大使招待嘉賓，事主同意。她形容一直以來，對被告「都係驚多過嬲」，不過她也同意當日會議的照片中沒顯露驚慌或憤怒。

被告只為指出正確位置

辯方謂，被告當日在房內教授胸骨骨折，展示的X光片中，骨折位正是胸骨最凸出的部分，即胸骨角；事主回應不肯定骨折位。辯方續說，被告表示不同的骨折位會有不同的診治方法，並指向自己的胸骨角示範，事主亦有作相同舉動，惟她錯誤指向自己近頸部的位置，被告遂指向事主以示正確位置。事主稱對此沒有印象，但被告確曾指向她的胸骨。

辯方質疑觸碰屬意外

辯方提出胸骨可分為5部分，並解釋這是被告按其胸骨5下的原因，事主則回應不清楚對方意圖。辯方認為，她沒有即時投訴是因為當刻不覺被告的舉動有問題，事主不同意。被質疑遭非禮時完全沒有反應，事主承認當時並沒有以動作、言語或表情表露驚恐，但反對這隱含容許對方所為的意思。辯方追問她，能否肯定被告是出於意外而觸摸她的乳房，事主稱不清楚。

同學建議事主告知教授

控方就事主案發後出席會議一事發問，事主解釋出席活動可賺取經驗，並有助日後尋找心儀的工作。事主的同學亦被傳召出庭供，同是實習醫生的她供稱，收到事主表示實習期間被醫生觸碰乳房的訊息，遂提議對方告知教授。

聆訊明續。

案件編號：TMCC2782/2018