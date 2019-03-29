撞車、電纜故障兩事故　港鐵共罰3500萬　另推3日約半價優惠補鑊

港鐵荃灣線上周一（18日）測試新信號系統期間，中環至金鐘線有兩列列車相撞，引致肇事路段的列車服務暫停兩日。 立法會鐵路事宜小組委員會今早（29日）召開會議，討論港鐵列車相撞事故。運輸及房屋局局長陳帆、港鐵車務總監劉天成、車務工程總管李家潤以及車務營運總管鄭群興出席會議。 就今次事故引起列車服務暫停兩日，車務總監劉天成表示港鐵會按機制撥出2500萬作罰款，作為明年車費回饋乘客，今次罰款額首次達到機制上限。同時港鐵會額外推出一連三日，分別為今年5月11至5月13日(六、日、一)向乘客提供約半價車票優惠，料逾1300萬人次受惠。 另外，本月24日，港鐵欣澳站附近發生事故，一列機場快線集電弓脫落，令機場快線來往香港站、機場站，以及東涌線欣澳站來往東涌站的列車服務一度停止服務。港鐵表示，就該事故撥1000萬元回饋乘客。

港鐵車務總監劉天成今日（29日）出席立法會鐵路事宜小組委員會會議中，宣布港鐵將於今年5月一連三日推出約半價優惠予市民。（梁鵬威攝）

民主黨立法會議員鄺俊宇表示﹐根據票價調整機制，港鐵來年票價可加3.3%，他怒斥「點解你仲好意思加價，你唔止撞車、連香港人的信心都撞散埋」。民建聯立法會議員陳恒鑌則建議，港鐵應提供八折或一星期的車票優惠予市民，並指出現時存有鐵路線並沒設有後備線，冀港鐵借撞車事故為鑑，改善現有的鐵路系統。

運房局副秘書長蔡傑銘表示，港鐵加價是與政府按照票價機制，根據已知的客觀數字套入方程式，計算得出可能達致加幅的數字。惟相關加幅仍會提交至立法會交通事務委員會討論。

料港鐵6月交撞車事故調查報告

對於荃灣線撞車事故，蔡傑銘指，機電工程署同時會就事件展開獨立調查，並確保有關系統運作安全及暢順，才讓系統正式投入服務。機電工程署助理署長陳秋發表示，當局會聘請海外學者及專業顧問，展開獨立調查，料港鐵的調查委員會將於6月提交報告，機電署亦料7月完成調查。

港鐵於2015年斥資更新7條路線的信號系統。新信號系統採用「通訊為本列車控制」（CBTC）技術，並以移動區間原理運作，以加密列車班次及提升載客量。

新信號系統設有三套區間電腦，分別為主、副及備用電腦。是次荃灣線於凌晨測試新信號系統期間，兩列列車相撞，當時正進行由主及副電腦切換至備用電腦試驗，並模擬主及副電腦未能如常運作下，系統能否自動轉至備用電腦所須的應變措施及復修程序等。惟事故發生後，經初步觀察認為主及副電腦被轉換至備用電腦後，其安全聯鎖功能在肇事路段未能如預期根據系統要求正常運作，故引致信號系統安排兩列列車駛進相互衝突路線。