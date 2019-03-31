圖書館主任被少數校長睇死　40年老行尊抱不平：非愛圖書就勝任

東華三院李東海小學教師輕生事件，令外界關注圖書館主任工作量問題。業界老行尊、任職圖書館主任剛好40年的呂志剛慨嘆悲劇發生，縱然業界待遇多年有所改善，千禧教改後教育局提升崗位職能，但行內尚有一部份校長「睇死」此職位，忽視他們的專業與多重職責。呂說，有同工被編配教三班中文班，有的「一腳踢」打理圖書館，毫無額外支援，做到壓力爆煲。他無奈笑言：「有校長唔係睇你唔起，而係睇你唔到！」 而事實上，圖書館主任所需的專業知識，無人可取代，他說：「我見過一本五四運動史，編咗落去體育，就係因為運動兩個字！」

唔係鍾意圖書，就做到館長。 呂志剛

呂志剛在圖書館主任崗位堅守40年，見證行業地位與職能提升，但感嘆仍有小部份校長輕視此崗位，「有校長唔係睇你唔起，而係睇你唔到！」（洪嘉徽攝）

80年代圖書館主任乏人問津 訂明無晉升機會

40年來在同一行業從一而終，是呂志剛教育生涯寫照。65歲的呂志剛1979年在香港浸會學院（正名後稱浸會大學）中文系畢業後即加入教育界，任職過四間津貼中學的圖書館主任，五年前轉職到直資學校擔任圖書館總館長，同時兼任籌劃音樂劇表演。

「當初好多人唔熱衷做㗎！」呂志剛憶述，80年代圖書館主任職位特遇差，《資助則例》訂明職位無晉升機會，職級永遠位屬最基層的文憑教席；中層主任職位免問，薪酬少一大截，故行內一般看低這個崗位。有校長當時，會安排因縮班而被調配過來的超額教師，或「唔望升級」的老師擔任圖書館主任。直至1994年，在業界爭取下，圖書館主任職級才提升至學位教席，並取得公平晉升機會。

80年代香港只有中大及港大兩所大學，出身這兩間大學的教師在行內較為搶手，其次是師範學院的畢業生。呂志剛坦言當年畢業後為盡快入行，故應津校邀請擔任圖書館主任職位。崗位當年「不吃香」，但在呂的心目中地位「祟高」。

你要判斷一本書嘅屬性，係一門專業學問。 呂志剛

呂志剛指，平日會留意學生的閱讀口味，「查詢已經係一個需求，合理我就會訂。學生鍾意，我都開心。」（洪嘉徽攝）

五四運動史誤被書記編入體育類書架

呂志剛每到任一間學校，就發現圖書館不少趣事。「我見過一本五四運動史，編咗落去體育，就係因為運動兩個字。」外人或會嘖嘖稱奇，他說情況正好反映處理者的識見淺窄，「編嘅唔係教師，可能係一個讀理科出身嘅書記去做，我當時要重新編配。」將書本分門別類考究功夫，他舉例，莎士比亞的著作，當然編去文學類別，但若然是著作改編的作品，就有機會歸類為翻譯小說。他說：「認真做，都幾傷神㗎。」

訂書、買書、分類、排架等均是圖書館主任最基本的工作，千禧年以後，政府推動教育改革，提出課程發展四大關鍵，其中之一是「從閱讀中學習」，連帶改革圖書館主任角色，由「圖書管理員」變為「資訊專責人員」，除負責閱讀統籌工作，亦要培養學生資訊素養。

呂志剛說，圖書館主任工作範疇更闊，不時需要與各科主任溝通，舉行跨學科的活動；知識層面同時需要提高，同行均努力進修，有人攻讀港大與資訊科技有關的碩士學位，而自己在94年進修文學士學位後，再攻讀文化管理碩士。現時行內有約九成人擁有學位或以上學歷。他直言，「唔係鍾意圖書，就做到館長。」

教育界圖書館主任職能關注組及優質圖書館網絡，上周六（23日）聯同近50名圖書館主任為林老師舉辦追思會及圖書館主任集思會。作為優質圖書館網絡創會會長的呂志剛（圖右六）亦有份出席。（資料圖片）

部份校長忽視圖書館主任 要求「一腳踼」

不過，縱然教育局大灑金錢推動閱讀，圖書館主任職能十多年來有所提升，呂志剛認為，仍有少部份學校忽視這個職位。他指，行內有中小學圖書館主任需要兼教三班中文班，即一周二十幾個教節，「仲要係唔同級別」，工作壓力超標。他續指，「有啲校長又會睇死圖書館主任，就會話『我唔畀嘢佢做，佢無嘢做，對其他老師唔公平喎』，就連書記都唔請，要人一腳踢。」

他依稀記得80年代，中學尚有一周十個教節的規管，「過咗十節，當年的教育署就會打電話嚟學校問，好嚴謹㗎，學校要解釋！」不過，時至今日，課程指引對崗位的教擔與行政職務，未有硬性規定或指引，加上校本管理主導，教育局不太過問，放任同工的教學負擔。

有3成圖書館主任 每循環周課節達16節

根據教育局數據，約有3成中學學校圖書館主任在每循環周任教的課節為16節以上，而小學學校圖書館主任則有約7成在每循環周任教多於16節。

呂說：「最有滿足感係我介紹過書，佢走嚟圖書館去問我借。」（洪嘉徽攝）

大型辦學團體屬校互鬥校政 外評重借閱量

呂志剛又坦言，不少大型辦學團體屬校，私下會互相比併校政，「最差係向衰嗰邊跟，見你圖書館主任教三班中文科都得，就會覺得『咁我都唔爭在』。」

其次，他指，屬校之間又會比併圖書館借閱量，就連教育局外評人員都會以此為評核指標，他曾反問對方，「你舊年借幾多本書？佢都咪咪嘴笑啦。」他表示，明白管理人員要注意學生閱讀量，理順資源運用，但斷不應該盲目追求重質不重量的指標。

閱讀量唔代表閱讀習慣，閱讀習慣係你諗起一個問題時候，你會上網搵資料睇書，攞起本書會好有好奇心去揭。 呂志剛

呂志剛說，多年前購入《香港彈起》系列的立體書藉，現時幾乎買斷市。他說：「最開心買到有特色、又值得保存嘅書。圖書館包含自己嘅選書口味，有啲書人哋無但我有。」（洪嘉徽攝）

八月退休 盼同行待遇有改善 勿輕視自己

在行內工作，難免有順從主流的時候，他以往在教完圖書堂後，會要求助理記錄學生借書數字。他笑言：「睇下邊啲學生借書量偏低，如果唔改善，就話要推個家長閱讀計劃！」不過，呂會在敦促學生借書的同時，亦重視學生閱讀口味，不時留意本港及海外時下流行讀物，為圖書館引入合適書藉，「當年Harry Potter 電影未上映時，已經係外國好流行，我一早入咗小說，到電影係香港上映，學生即刻輪住借。」

八月即將退休的他，將會告別從事40年的行業。他說工作上最滿足的地方，莫過於日常小節。「最開心係學生問我資料係邊到搵，同埋本書係邊個書架。因為佢真係有需要搵書，由我指導佢去搵，呢個係我嘅專業服務。」

他但願在退休前，可以見到800幾位同工待遇有進一步改善，教育局能訂定中小學圖書館主任一周10節的教擔比例，並確保他們獲得至少一個全職助理輔助，畢竟訴求已爭取超過數十年。爭取尚未成功，他勉勵同行繼續努力，勿看輕自己的工作崗位，「呢個職位靈活性好大，有發揮機會。例如你點入書，就係顯示到你自己個性嘅地方。」