港大發現5種新外來螞蟻　其中一種於紅磡發現　可入侵室內築巢

以往紅火蟻曾在香港社區擴散，構成安全隱憂。近日有香港大學生態學家，發現5個新外來螞蟻物種，其中一種於美國是廣為人知的害蟲，稱為巴塔哥尼亞短螞，會入侵家居建築物築巢。港大研究團隊表示，暫時全港只在紅磡發現該蟻，一旦成功落地生根，將會增防治害蟲的成本。 港大生物科學學院助理教授管納德補充，雖然巴塔哥尼亞短螞不會咬人，亦不會破壞建築物，但如大量在家裡出現，尤其現身於廚房，始終使人煩厭，在美國部分州份，該蟻是滅蟲公司最常處理的害蟲之一。 除了巴塔哥尼亞短螞，管納德研究團隊於香港另外發現了12種新增品種螞蟻，當中3種是全球首次發現。

管納德研究團隊在香港發現新品種螞蟻。（洪嘉徽攝）

港大生物科學學院助理教授管納德的研究團隊，最近在學術期刊發表論文，記錄香港新增的13個螞蟻品種，令香港已知的螞蟻品種增至187種。研究團隊表示，13個新發現品種中，有3個是全球首次發現；5個曾在其他亞洲地區發現，但在港則首次發現原生物種；其餘5個則是首次在亞洲發現的外來物種。

巴塔哥尼亞短蟻。（黃偉倫攝） 研究團隊指，5個首次在亞洲發現的外來物種中，4個為瘤顎螞屬，另一個為巴塔哥尼亞短螞，後者是美國廣為人知的害蟲，會入侵各種建築物如醫院、酒店、學校和住屋等，然後在廚房、辦公室，甚至新生嬰兒房建立巢穴。

不過管納德亦指出，巴塔哥尼亞短螞不會咬人，亦不會破壞建築物，而且體型細小，僅2毫米。他續指，雖然未必直接構成破壞，但在家裡，尤其廚房大量發現該蟻，始終令人煩厭，亦有一定衛生問題，故在美國部分州份，該蟻是滅蟲公司最常處理的害蟲之一。

已就發現螞蟻的情況聯絡相關政府部門

管納德表示，2018年11月於紅磡發現該螞蟻，暫未知擴散情況及數量，有機會屬早期入侵階段，已聯絡相關政府部門，監控其入侵情況。他續稱，如果該蟻成功落地生根，將會增加防治蟲害的成本，而增加使用殺蟲劑亦可能影響環境和公眾健康。

管納德指，已就發現螞蟻的情況聯絡相關政府部門（洪嘉徽攝）

對於有外來螞蟻品種於香港出現，管納德稱，香港是全球第二多發現外來螞蟻的熱點﹙hotspot﹚。他解釋，香港貿易活動頻繁，外來螞種一般經此從海外到港，政府可在各出入境管制站，設監控措施，仿效日本、澳洲，防止外來物種入侵。

全球首見的三個螞蟻品種 兩個來自大嶼山

至於3個全球首次發現的螞蟻品種，為瘤顎蟻屬﹙Strumigenys﹚，身長僅2至4毫米，生活在落葉或土壤中。管納德指，其中一種蟻身長3.1毫米，在大嶼山、新界地區發現，取名為Strumigenys nathistorisoc；另一品種由於僅在大嶼山發現，而且只收集到3個樣本，非常稀有，故稱為Strumigenys lantaui；最後一個品種分布於全港，由於有毛茸茸外觀，故取名為Strumigenys hirsuta。

管納德表示，只要細心觀察環境，就可欣賞生物多樣性，而腳底下悄悄移動的螞蟻和昆蟲中，可能有不少從未被發現的新物種。