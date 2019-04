【DSE 2019．政策論壇】侯傑泰：考狀元靠「父幹」還是「苦幹」？

考試是窮孩子的翻身機會 人生下來總是不平等,不單個人高矮肥瘦不同,父母的財富、教育水平、教導小孩的方法及耐性等也不同。 但我們總是希望,不論學生家庭背景如何,學生學業成績應該相同;也即是說,我們應保障所有小孩能接受同樣高質素的教育,以獲取相近成績的機會。我們需知道,富家小孩即使在學校失敗了,仍有其他方法補救;但窮家小孩獲取良好教育,是改變他們人生的唯一途徑。這就是現今社會十分重視的「教育公平性」(education equity)。 撰文:香港中文大學卓敏教育心理學講座教授 侯傑泰教授

▼盤點18區住戶月入中位數▼

+ 15 + 14 + 13

國際經濟合作發展組織 (OECD) 去年年底利用15歲學童的多國比較研究PISA (國際學生能力評估計劃) 結果,比較各國的教育公平性。OECD教育總監Schleicher指出世界上沒有一個地方可以完全達至公平。

雖然高質素教育是如此重要,Schleicher慨嘆說,在很多國家,學生的住址(郵編),已决定了小孩入讀學校的質素。住在低收入地區的小孩,已必然接受較差的教育。那麼香港的教育公平性又如何?

聖保羅男女中學2018年誕三名男狀元,可謂大豐收。其中兩名男狀元均想於大學修讀法律,維護香港核心價值;另一名狀元則想入讀中大或科大的環球商業學。(林若勤攝)

父母博士無助小孩考狀元

在香港小學三年級進行的研究(參見EdDataX.fed.CUHK.EDU.HK)顯示,除了最低收入家庭組別 (即月薪低於HK$10,000),其餘來自不同家庭收入組別的學生,都有同等機會(即20% - 25%)成為香港最高學業能力的學生。只要家庭收入達HK10,000,即使家庭收入再高也不會令他們的孩子有更好的學業成績。

我們分析父母的教育水平,如何影響小孩的成績。父母只得小學或以下教育程度,與父母曾接受大學甚至研究院或以上的教育相比,他們的小孩能成爲最高能力組別的機會相近 (即20% - 24%)。

由此可見,香港最高學業能力的學生,來自家庭收入及父母教育水平高低不同的家庭。即使父母收入及教育程度均處於高水平,也不會令小孩有更佳的成績。

▼【DSE放榜2018.圖輯】一文睇晒應屆狀元▼

+ 19 + 18 + 17

父母處最低教育水平,學生成績較易下滑

於低學業成績的學生中,他們父母的收入及教育處於最低水平的略多,可能因為這些父母欠缺足夠能力去協助成績較差的學生。不過,只要家庭收入達HK$20,000,父母有初中畢業或以上的教育程度,他們的小孩跌入最差成績組別的機會,已經與更高收入及學歷的家庭相約。

因此,教師更需關注一些成績差,且來自最低教育及家庭收入水平的小孩;反觀處於高成績那端的香港小孩,能靠自己的能力振翅高飛的則多不勝數。

患有白化症、僅餘視力一成的中華基督教會銘基書院學生鄧麗銘在文憑試考獲兩科5**及4科5*的佳績,早前如願獲科技大學計量金融學課程取錄。(吳鍾坤攝)

香港教育公平名列世界前茅

到了中學階段,香港的教育公平性仍是那麼好嗎?OECD在2018年尾所發表的報告,用多個指標比較各地15歲小孩所受教育的公平性。

我們希望學生的社會經濟地位(SES)並不影響他們的成績(在統計學上,SES的解釋量越低越好)。香港的SES 是4.9%,只高於澳門的1.7%,在所有OECD國家及其他參與地區,與同獲4.9%的冰島並列為亞軍(OECD國家平均數值為12.9%)。

OECD並分析SES低,但成績出眾的抗逆力(resilient)學生的情況。以SES處於當地最低四分一,但成績在當地為最高四分一的抗逆力學生計算,香港有18.2%這類來自低社會經濟階層,但學業成就卓越的學生。香港的得分雖然低於澳門的20.4%,但遠超OECD的平均數值11.3%,亦較所有OECD國家及其他參加地方為高。香港抗逆力學生的比例,亦是世界第二。

香港政府對貧富學生均有提供高質素且均等的教育機會,算是對公眾有所交待。但我們更要讚賞在逆境中加倍努力以達致成功的小孩及其父母。如果背景稍遜的學生不能在課堂上更專注,不能在課後有效地進行溫習,我們將無法看到香港學生在國際上的卓越表現。聽說很多地方及國家也到香港取經,了解我們教育局及學校拔尖補底的工作,也算是香港人的驕傲。

OECD (2018), Equity in Education: Breaking Down Barriers to Social Mobility, PISA, OECD Publishing, Paris.

(文章屬作者意見,不代表香港01立場。)