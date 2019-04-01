女牙醫稱做過多手術傷關節　衞生署被裁定須賠償2080萬

衞生署前女牙醫，聲稱在20年被委派過多手術，以致其手腕關節受傷，無法再行醫，更因而逼賣樓，故此向衛生署興訟索償，官司擾釀17年，高等法院今（1日）頒下判辭指，衛生署委派過多拔牙手術予女牙醫，令她受傷，違反對她的照顧責任，衛生署須向她支付逾2千萬元賠償。

原告楊麗萍聲稱被指派過多拔牙手術至手腕受傷。（資料圖片）

入職兩年已覺手腕不妥

原告為現年已52歲的楊麗萍，被告為衛生署。判辭指，原告在1997年加入衛生署成為牙醫，在受聘期間不時要替病人進行拔牙手術，但自1999年6月起，她的手腕便覺不妥，但上司仍沒替她減少手術次數。至1999年10月25日，原告早上仍要進行3個拔牙手術，期間她的手腕出現劇痛，而在進行第3個手術期間，她的手腕出現摩擦性的骨折。

明知原告受傷仍安排3個手術

法官認為，署方明顯知道原告手腕的情況，但當天仍替原告安排3個手術，不難預測手術會令她的手腕受傷，判辭又指署方安排過多手術予原告，認為衛生署作為原告的僱主，應為其手腕的傷勢負責。

其中1.96千萬為原告收入損失

在計算過原告因意外所損失的未來收入、醫療費用等項目，包括近960萬審訊前的收入損失，及逾1千萬元審訊後的收入損失，連同痛苦及傷亡賠償等約47萬5千元，判署方須賠償逾2080萬元。

案件編號：HCPI833/2002