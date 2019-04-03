中西區餵野鳥投訴冠絕18區　食環署將增設專責執法小隊　突擊檢控

政府一直呼籲市民切勿餵飼野鳥，但食環署接獲有人餵飼野鳥的投訴卻連年增加。食環署於2017至18年度共接獲478宗餵飼雀鳥的投訴，較前一年度增加近三成。截至今年2月，2018至19年度的投訴已達474宗，當中中西區最多，有66宗。 針對餵飼野鳥，食環署將於今年增設專責執法小隊，透過突擊檢控，遏止餵飼野鳥致弄污公眾地方的違法行為。

▼各區餵飼野鳥致弄污公眾地方的投訴數字▼

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18區均有餵飼雀鳥投訴

食環署在2017至18年度共接獲478宗公眾人士餵飼雀鳥致弄污公眾地方的投訴，較同一年度的372宗增加28.49%。而截至今年2月，2018至19年度的投訴已達474宗，按區議會分區細分，18區都有接獲這類投訴。投訴個案最多的三區，分別是中西區（66宗）、油尖旺區（54宗）和深水埗區（50宗），至於投訴最少的是北區，僅有兩宗。

為了針對餵飼雀鳥致弄污公眾地方的違法行為，食環署已設立19支專責執法小隊，主要負責加強對違反公眾地方潔淨法例，包括餵飼雀鳥致弄污公眾地方的人士採取執法行動，並計劃在今年再增設專責執法小隊。除恆常的執法行動外，食環署亦會安排專責執法小隊突擊檢控。

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環團：網刺未必能驅趕雀鳥 停餵才治本

除了豎立警告牌、派發小冊子，呼籲市民切勿餵飼野生雀鳥外，有地點亦會從硬件著手，包括加建圍網。但食環署發現，當餵飼活動持續，在固定地方加建圍網後雀鳥仍會停留於附近，未必是應對可隨處轉移的餵飼行為的治本之道。因此，透過加強公眾教育，提升市民不要餵飼雀鳥的意識才能根本地解決問題。

香港觀鳥會高級保育主任胡明川就指，有地方會安裝網刺驅趕雀鳥，但若安裝不當或受地理環境受限，網刺會被垃圾或樹葉覆蓋，令雀鳥再度聚集，並不治本。胡呼籲市民勿餵飼野鳥才可根本解決野鳥滋擾問題。