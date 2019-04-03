教育人員專業操守議會選舉　下周三投票　4月26日公布結果

教育局呼籲，所有在職檢定教師、准用教師及官校教師，包括校長、常額教師和按月聘用的臨時教師，踴躍參與下星期三（10日）舉行的「教育人員專業操守議會」選舉，選出他們所屬學校類別的議會成員，以促進教育人員專業操守。 教育局發言人今日（3日）表示，選舉將在各學校舉行，校方須按照教育局的指引進行投票，選舉是以「一教師一票」形式進行。選舉結果將於4月26日公布。

教育人員專業操守議會早前就《香港教育專業守則》修訂進行諮詢。（資料圖片）

教育局表示，共接獲36份提名，其中22人競逐教師提名類別的議席，另外14人則競逐教育團體提名類別的議席。

教育局發言人指，倘若有教師在超過一所學校任教，他們須選擇在其中一所學校投票；任何教師如在超過一所學校投票，他們的選票將告無效。教育局將派員抽樣巡視學校，確保選舉在公平的情況下進行。

教育局提醒，符合投票資格的教師在投票前，應細閱選票上的說明。發言人續說，投票人不可在選票上寫上自己的姓名或留下任何可辨認的記號，否則選票將會作廢。

同時，教師切勿在某一類別（資助中學／直資及私立中學／資助小學／官立小學／幼稚園）的候選人中，選投超過限定數目的候選人；若發生相關情況，選票將會無效。

投票人須在其所屬學校類別的選舉投票： ＊資助中學類別有三個議席，每名資助中學的投票人，最多只可選出三名來自資助中學的候選人。 ＊直資及私立中學類別有一個議席，每名直資及私立中學的投票人，最多只可選出一名來自直資及私立中學的候選人。 ＊資助小學類別有三個議席，每名資助小學的投票人，最多只可選出三名來自資助小學的候選人。 ＊官立小學類別有一個議席，每名官立小學的投票人，最多只可選出一名來自官立小學的候選人。 ＊幼稚園類別有兩個議席，每名幼稚園的投票人，最多只可選出兩名來自幼稚園的候選人。

另外，官立中學類別、直資及私立小學類別和特殊學校類別在議會各佔一個席位。教育局指，由於上述類別各只有一位候選人，因此候選人將自動當選為議會成員，官立中學、直資及私立小學和特殊學校於學校投票日無須舉行投票。

教育人員專業操守議會是一個非法定團體，負責向政府就提高教育專業人員操守提供建議，並擬定一套應用準則，以界定教育工作者應有的操守，以及就涉及教育工作者的糾紛或指稱行為失當的個案，向教育局常任秘書長提供意見。