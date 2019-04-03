1警員無警誡下查問　3警員涉威嚇疑犯認罪　監警會憑錄音證屬實

獨立監察警方處理投訴委員會（監警會）今日推出第25期《監警會通訊》，其中一宗個案涉及4名警員在處理一宗搜查涉欺詐罪疑犯時，一名警員竟無作出無警誡下查問疑犯；另有3名警員則涉以威嚇手段令疑犯認罪。 疑犯原來暗中用手機錄低整個過程，並交予投訴警察課，惟曾被指「無法證實」。監警會其後覆檢個案，認為錄音真實可信，確認為「證明屬實」，當中3名警員須接受紀律覆檢。 監警會副秘書長（行動）梅達明直言，案件中的警務人員程序處理上有問題，屬嚴重錯誤，坦言「唔應該出現」。他希望日後警方能按既定程序處事，避免發生同類事件。

監警會今日推出第《監警會通訊》，當中闡述的三個個案中，有兩個案件涉及警務人員「疏忽職守」和「行為不當」的投訴。（資料圖片）

監警會披露其中一宗個案，指一名時裝店售貨員於2013年懷疑遭人以詐騙方式，即以盗版或不符合退換條款的衣物，從時裝店換取真貨。由於售貨員相信疑犯在過去2個月內6度以同樣方式退換貨品，遂報警求助。當區情報組在接報後到場，並以「欺詐罪」拘捕疑犯。

處理案件的情報組警員及其團隊在疑犯和其父親在場下，搜查對方住所。搜查期間，疑犯父親以手機錄下疑犯和該情報組警員的對話。

錄音揭情報組警員無作出警誡

錄音發現，該名警員在疑犯臥室內發現並檢獲衣物，但向疑犯查問衣物來源，但原來未曾向疑犯作出警誡，而疑犯當時亦無認罪，疑犯其後在審訊時提出投訴。

不過，該名警員卻於警察記事冊和疑犯的警誡供詞中，卻記錄自己在查問如何取得在房間內檢獲的衣物前，曾作出警誡。

在處理同一宗案件時，調查隊的一名警員、一名女警員和一名警長接手調查案件。疑犯則暗中使用手機，錄下她與3名警員的對話。

警長稱要拘捕疑犯父母 疑犯其後認罪

而錄音內容指出，上述的警員和女警，反覆查問疑犯如何欺騙商店換取真貨，其後警長加入對話並告訴疑犯，若她一直不合作，將考慮拘捕其父母以深入調查他們是否涉案。警長亦對疑犯聲稱只會被罰款。經過長時間反覆盤問後，疑犯最終承認以欺騙手段從商店取得衣物。

根據警方記錄，涉事女警在錄影會面前，曾用長達70分鐘為疑犯套取指模，然而該70分鐘並不當作盤問疑犯的過程，亦沒有任何記錄。監警會指，有關套取指模的時間記錄並不真確，或用作掩飾3名警員的盤問。

監警會副秘書長（行動）梅達明（右）認為其中一案件的警務人員程序處理上有問題，屬嚴重錯誤。（張美華攝）

投訴警察課曾指事件「無法證實」

疑犯作出投訴後，4名被投訴警員與投訴警察課會面期間否認上述指控，並聲稱無法辨認疑犯及其父親提供的兩段錄音內容。投訴警察課認為錄音的真實性存疑，並且沒有獨立證據支持上述指控，最初將指控分類為「無法證實」。

監警會嚴重投訴個案委員會其後跟進個案，並徹底審核該兩段錄音和相關警方紀錄，認為兩段錄音真實可信。錄音紀錄了相信是被投訴的警務人員，對疑犯說出他們的姓名、職級、所屬單位以及被拘捕罪行的詳情。

涉事警員接受紀律聆訊

監警會又指，錄音亦揭露被投訴警員在查問搜出的衣物前，很大可能沒有警誡疑犯，而其餘3名涉事警員亦似乎威嚇和誘勸疑犯認罪。由於兩段錄音提供了充足證據支持指控，故此監警會要求投訴警察課將有關指控重新分類為「獲證明屬實」。投訴警察課最終接納上述建議，並通過調查結果，涉事4名警員需接受紀律覆檢，並已展開紀律聆訊。