警方獨佔「暴力權」　比例原則須謹記

上周六（16日）的油麻地超市持刀斬人案，警方開槍撃斃疑兇。從網上流傳的閉路電視片段看來，警員在電光火石間開槍制服疑犯，或可視之為正當、合理之舉，以保護他人免受傷亡。 連同去年11月，警員開槍阻截「鎅刀男」傷人一事，警隊在過去4個多月內，已有兩宗鬧市開槍案。儘管在鬧市開槍實屬困難的抉擇，但警方作為獨佔「合法暴力權」的機關，實有必要提升《警察通例》的透明度，確保所有使用的武力皆是符合「比例原則」，好讓公眾釋除疑慮。

周六早上12時許，油麻地一名男子持刀，斬傷一超市男職員，被警方開槍擊斃。（黃偉民攝）

除暴安良警方有責 惟情急之下或誤判

回顧油麻地一案，警方衝鋒隊在油麻地巡邏期間，發現疑犯持刀跑向北海街方向，其後衝入超市，並斬傷店內男經理，而一名警員在警告兩次無效後向疑犯開槍，擊中其左腹，送院搶救後證實死亡。

事後不少輿論認為，該名警員在情急下作出正確判斷，處理恰當，又援引外國事例，論證本港警方使用武力時已算相當克制。單以油麻地一案而言，警員發出口頭警告不果後，施襲者企圖再揮刀襲擊男職員時才向疑兇開槍，處理方式似是符合警方事後在社交媒體的使用槍械指引：

(a) 保護任何人，包括自己，以免生命受到威脅或身體受到嚴重傷害；或 (b) 拘捕任何企圖逃避警方拘捕的人，而該人屬警務人員有理由相信剛犯了嚴重暴力罪行的人；或 (c) 平息騷動或暴亂。 但必須是在不能以較溫和的武力來達到其目的時，才可使用槍械。

兇刀曝光，男疑犯用一把16吋長利刀斬傷佳寶職員。（王譯揚攝）

當連同深水埗鎅刀傷人案一併理解，警方的使用槍械指引實有模糊之處，值得斟酌。去年11月，一名地盤工人在深水埗地鐵站遭截查時，突然取出一把約長15厘米的鎅刀，並意圖襲警，警員警告無效後開槍把他制服。疑犯左腹中槍令脊髓受損，或致殘廢。

事後深水埗分區指揮官周毅交代案情時表示，警方考慮開槍是因為疑犯亮出「威脅生命的武器」，使其「生命受到威脅」。雖說兩案皆是生命受威脅時的「自衞行為」，但程度之別足可影響警員「當刻有否權力開槍」的關鍵命題。

2018年11月7日，一名西九龍機動部隊女警在深水埗港鐵站內，開槍擊中一名手持𠝹刀的男子，成為首宗女警開槍案。（資料圖片）

在此強調，每名疑犯理應得到法律的公平審訊和制裁，以確保其干犯的罪行將有相應的懲處。但開槍制服或擊斃疑犯，則涉更複雜的問題——疑犯的生存權。換句話說，若以油麻地一例來說，警員在施襲者企圖再揮刀襲擊時，開槍擊斃疑兇，或可有理由地視作因存亡之急，而剝奪疑犯的生存權。相比之下，「鎅刀男」一案卻衍生了三個疑問：一、「鎅刀男」（及其鎅刀）對當刻的威脅會否構成「生命受到威脅或身體受到嚴重傷害」；二、警方是否在「不能以較溫和的武力」來達到其目的（制服疑犯），才使用槍械；三、若真的有必要開槍，警員應瞄準哪個身體部位，方能在執法和疑犯生存權取得平衡。

公權力壟斷「暴力權」 比例原則須謹記

油麻地一案發生後，雖然坊間不少輿論都以外國例子（常是美國）來說明本港警方表演克制，惟此論調僅屬相對概念。若我們以同樣的邏輯，其實亦可推論出「美國比以色列警方克制」、「以色列比中非國家乍得警方克制」的結論，對討論「警方該在何時使用槍械」此一原則性的絕對概念，意義不大。

誠如社會學家韋伯（Max Weber） 所言，政府壟斷了正當使用暴力以維持治安的機關，而其壟斷地位必然經過「正當化」的過程。理論上，雖說警方作為執法機關，有權使用武力，但此亦須符合「比例原則」，即政府所採取的手段對基本權利造成的侵害，與其欲意達成的目標之間，理應有相當的平衡。

2018年11月7日，一名西九龍機動部隊女警在深水埗港鐵站內，開槍擊中一名手持𠝹刀的男子，成為首宗女警開槍案。（資料圖片）

執法人員使用武力時，必須有其權限。現時，即使不同民權組織和立法會議員多番質問警方，警方亦常以涉及行動細節，拒絕公開《警察通例》第29章，即「武力與槍械的使用」章節，市民只能從流出的資料略窺一二，也難免擔憂警員罔顧公眾安全開槍。在公眾知情權的角度而言，不公開、不透明的指引，不但讓民眾難以考究警方使用武力時是否恰如其分，更會影響市民對公權力的監察和信任。因此，在維持警隊專業形象的前題下，當局實有必要清晰交待使用武力的原則，好讓外界釋疑。