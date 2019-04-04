司機販運1千萬「冰」毒　囚37年4個月　同類案最重刑之一

警方於3年前搗破一個販毒集團，檢獲近35公斤冰毒，市值約1千萬元，多名被捕男子被控販毒罪。而其中一名被指為主腦的一名司機，一度棄保潛逃7個月，去年再次被捕。經審訊後，貨車司機日前被裁定販毒罪成，連同他承認的沒有依期歸押罪，今（4日）在高等法院被判囚37年4個月。負責該案的總督察表示，是次判刑為近年的販毒案件中，判期最重之一。

總督察譚子偉稱本案屬同類案件最重判刑之一。（朱棨新攝）

現年41歲的被告李名豪（下稱李），報稱司機。他原被控於2016年2月26日，和朱浩華、李展鵬和馮景峰非法販運近35公斤冰毒。

另兩被告判囚33年

案件在2017年9月開審，而李在審訊期間棄保潛逃。而朱浩華和李展鵬最終被裁定罪成，被判囚33年，而馮景峰則被陪審團裁定罪名不成立。李於2018年4月在港被捕，遭加控沒有依期歸押罪。

總督察譚子偉(中)黃寶玲(右)相信刑罰具阻嚇性。（朱棨新攝）

李涉操控另兩被告

李於本年受審，早前被裁定罪成。法官今判刑時，以監禁33年為量刑起量，由於李操控另外2名罪成的被告犯案，以及涉案毒品有外地入境，因此加監4年。法官另就沒有依期歸押罪，判李監禁4個月，與販毒罪的刑期分期執行。

案情指，毒品調查科警員於案發日展開行動，見到4名男子在淺水灣一帶見面，而其中兩人從一艘快艇上拿取物品，4人分坐兩車離開。他們在油麻地被警員截停，在車上發現涉案毒品。據悉，是次判刑是近5年販毒罪之中，刑罰最重。

警方毒品調查科總督察譚子偉，是次刑期為近年的販毒案件中，判期最重之一，認為判刑有阻嚇作用。

案件編號：HCCC367/2016