建築公司巴馬丹拿辦導賞團　穿梭中環分享設計元素　展現本港變遷

設計出交易廣場、置地廣場等本港著名地標建築物的著名國際建築及顧問公司巴馬丹拿集團，為慶祝今年成立150周年，舉辦一系列的公眾活動。集團希望透過各個地標式的建築物，讓公眾更了解本港的歷史變遷。 由今日（6日）起，巴馬丹拿集團聯同「活現香港」舉辦導賞團，於周末帶領參加者遊歷中環一帶的建築物。除此之外，參加者亦可以透過分享會，與集團的建築師就城市設計的議題作交流。

怡和大廈的圓窗設計，成為中環地標。 （巴馬丹拿集團提供圖片）

交易廣場「心心相印」設計



巴馬丹拿集團在中環設計過20多幢地標建築物，包括交易廣場、娛樂行、中國銀行及畢打行等。適逢集團成立150周年，舉辦一連串的展覽活動及分享會；當中於今日( 6日)、13日及21日，一連三個星期六或日聯同「活現香港」舉辦導賞團，帶領參加者遊覽中西區內各個地標式建築，包括中環渣打銀行、滙豐總行、怡和大廈等。一眾參加者可從中得知各項鮮為人知的設計特色，包括渣打銀行內的彩繪玻璃，原來暗藏建築師李華武的名字、從高空才可見到呈現「心心相印」設計的交易廣場等。

渣打銀行的彩繪玻璃隱含建築師的名字。（巴馬丹拿集團提供圖片）

此外，參加者亦可於本月21日的導賞團後，參加親子創作坊，於巨型中環地圖上創作出自己想像中的未來都市。至於本月13日，則會於導賞團後加入分享會環節，巴馬丹拿集團的建築師將就城市設計等主題，與參加者進行交流。有意參加的公眾可於透過網站（https://www.citygallery.gov.hk/tc/to-participate/backto_activities.html#100_Towers）登記。