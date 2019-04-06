中學生激辯關愛座應否取消　增社會矛盾？港人教育不足？　

關愛座近年爭議不斷，甚至被謔稱為「批鬥座」，社會對關愛座的意見不一。由《香港01》及香港辯論超級聯賽合辦的「香港01中學生辯論邀請賽」今日（6日）舉行，辯論「取消關愛座利多於弊」。 今日舉行的兩場比賽，正、反雙方分別來自匯知中學和皇仁書院，以及拔萃女書院與瑪利諾修院學校（中學部）。辯論的過程激烈，兩場的正方都認為關愛座只會增加社會矛盾，故應該取消。但反方則認為，社會對關愛座的偏見是源於教育不足，市民尚未明白讓座文化所產生。

「香港01中學生辯論邀請賽」今日舉行，辯論「取消關愛座利多於弊」。（鄧倩螢攝）

第一場：匯知中學（正方） VS 皇仁書院（反方）

第一場比賽，由匯知中學代表正方，與反方的皇仁書院學生對壘。正方同學指出，關愛座實施10年，結果卻變成現代的獵巫行動，「誰大誰惡誰正確，年紀大的長者批評年輕人，但有誰知道年輕人的身體狀況呢？」

正方續指，鼓勵別人行善應該是採用讚賞方式，如市民捐款可以免稅等，而非用恐懼方式，「無讓座被人批鬥、懲罰，根本就扭曲讓座的原意及動機。」他們強調，讓座本應屬於道德自覺，重點在於自我察覺到別人有需要讓座，並個人選擇是否讓座給他人。

反方的皇仁書院則反駁，設立關愛座的提醒他人要留意弱勢的市民，並非是批鬥他人，現時公審他人的問題並非關愛座本身上，而是社會磨合問題。他們以港鐵車廂內不准飲食作舉例，「最初很多人認為水也不能夠飲，但經過長年的爭論後大家都同意是可以飲水。」所以要解決問題應該從教育着手。

第二場：拔萃女書院（正方） VS 瑪利諾修院學校（中學部）（反方）

第二場比賽是全女班的對決，由拔萃女書院代表正方，反方為瑪利諾修院學校。正方代表指出，關愛座的設立引起社會誤會及公審的情況持續，部分長者更自我標籤唯一可以使用關愛座的使用者；取消關座愛可以減少社會各界互相指罵及埋怨的情況。

正方引用九巴今年初的指示，表明關愛座是任何有需要的人士均可以使用，但實際上卻有不少隱性有需要人士，如初期懷孕的孕婦、配戴義肢人士等只能夠「有苦自己知」。他們贊成取消關愛座，使任何人都可以讓座，而非單單標籤只有關愛座才能夠讓座。

至於反方則不同意取消關愛座，稱在未有關愛座前在巴士有三分一的受傷人士為長者，故巴士公司在車門旁邊設立關愛座，好讓長者不會因趕着下車而跌倒。

同時，他們認為關愛座的成效益彰，不少交通工具都紛紛劃分關愛座，強調關愛座不單是用來推廣讓座，更是反映出社會是希望建立無障礙環境，以照顧不同人士的需要；相信透過教育可以改變情況。

立法會議員鄺俊宇擔任辯論比賽的其中一名評審。（鄧倩螢攝）

今次的評審有立法會議員鄺俊宇、107動力召集人何民傑、思辯居創辦人黃瑞麒。

評判鄺俊宇：正反雙方對辯題的理解不夠透徹

鄺俊宇提醒，雙方同學要小心在辯論的過程變成泥漿摔角，雙方的論點一定要強硬，立辯、一二副辯及結辯應該要做到起、承、轉、合。他認為今次同學們對辯題的理解不夠透徹，結果兩邊在自由辯論互雙逐點攻破，難以再進一步討論。

最終比賽由匯知中學及拔萃女書院勝出，而最佳辯論員則由匯知中學的鄭艷雅及瑪利諾修院學校的陳秀琪奪得。