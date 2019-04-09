全港擬增1.1萬個Wi-Fi熱點　政府提供3000個　覆蓋公屋公園、醫院

政府推行「Wi-Fi連通城市」計劃，據創新及科技局提交文件，在2018-19年度新增了1,852個Wi-Fi熱點「Wi-Fi.HK」，新增最多Wi-Fi熱點的場地，是文娛及體育場地，佔約52%。當局計劃於2019-20年度內，增加約1.1萬個Wi-Fi熱點，遍及商場、銀行、食肆、公共交通、旅遊景點、公共屋邨的小型公園和休憩處、街市、醫院、體育場地、社區中心等。 另外，當局統計2018-19年度由政府營運的Wi-Fi服務使用量，每日平均使用節數最高的場地，首位是香港中央圖書館，每日平均有1,716人使用；港珠澳大橋香港口岸的公共運輸交匯處及旅檢大樓，分別排第二及第三位，每日有逾千人用政府Wi-Fi。

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據創新及科技局答覆立法會務委員會審核2019-20年度開支預算的文件，在2019-20年度，「Wi-Fi連通城市」計劃預計在約600個現有及新增政府場地以及其他私營機構場地，增加約1.1萬個Wi-Fi熱點，主要分3類場地︰包括有6,000個熱點設於商店及商場、銀行、食肆、公共交通、旅遊景點等，將邀請不同業界營運的免費Wi-Fi服務加入「Wi-Fi.HK」；另3,000個熱點設於地區及公共屋邨的小型公園和休憩處、街市、醫院、體育場地、社區中心等，會由政府安裝的Wi-Fi服務；另外會通過公私營合作模式，將2,000個熱點設於公共交通交匯處、海濱長廊、公園、文娛場地、政府合署等。

34個政府Wi-Fi熱點取消

「Wi-Fi連通城市」在2018-19年度新增了1,852個Wi-Fi熱點「Wi-Fi.HK」，當中近99.7%即1,846個熱點是沒有使用時限；239個是限1至2小時，每節只有30、60、120分鐘，每日最多使用1至4節；有233個限1小時以下的Wi-Fi熱點取消。另外，雖然政府場地共新增了166個由政府營運的熱點，但同時取消了34個用量低的Wi-Fi熱點。

港珠澳大橋每日有逾千人用政府Wifi

於2018-19年度由政府營運的Wi-Fi服務使用量方面，每日平均使用節數最高的場地，首位是香港中央圖書館，每日平均有1,716人使用，涉及的使用時數是4,501小時；港珠澳大橋香港口岸的公共運輸交匯處及旅檢大樓，分別排第二及第三位，每日平均使用人數分別達1,081人及1,052人，涉及的使用時數分別是2,819小時及2,703小時。

按地區分，灣仔、離島、油尖旺新增最多熱點，分別有634個、450個及431個。有Wi-Fi熱點被扣減的地區包括︰中西區減39個、東區減2個、南區減19個、觀塘減13個、大埔減7個、葵青減2個及荃灣減9個。