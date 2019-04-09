漁護署去年人道毀滅逾6000動物　被充公瀕危動物照殺

早前一隻泰國狗狗誤闖香港貨船抵港，漁護署指狗隻疑來自有狂犬病爆發地區，在短時間內將其人道毀滅，被轟做法草率、不人道。 根據漁護署審核2019-20年度開支預算的文件，本港去年被人道處理的動物數目達6,366隻，當中被人道處理的貓狗數目微跌，但「其他」類別（包括哺乳類動物、爬行類動物、豬、牛、雀鳥等）激增至去年的5,007隻，較前年增加5.25倍。署方表示，當中包括根據《保護瀕危動植物物種條例》而被充公的動物數目，又預計新財政年度用於人道處理動物的開支增加至約130萬元。

去年本港被人道毀滅的狗狗達1,026隻。（資料圖片）

雀鳥花園爆禽流感殺逾2800雀鳥

漁護署提交立法會的文件顯示，過去三年被人道處理的狗隻，由2016年的1,814隻減至去年的1,026隻；貓隻也由2016年的449隻，減至去年333隻。

但整體被人道處理的動物激增，皆因被列為「其他」類別的動物（包括兔、倉鼠、龍貓、豚鼠、鼠、爬行類動物、豬、牛、家禽、雀鳥等）達5,007隻，遠超前兩年的748隻及801隻的總和，較該兩年分別增加5.7及5.25倍。漁護署解釋，數目增加主要是由於根據《保護瀕危動植物物種條例》(第586章)而被充公的動物數目有所增加。另一原因是去年4月在園圃街雀鳥花園發現禽流感，故有雀鳥被檢獲及銷毀。

翻查資料，該次禽流感事件，當局共撲殺2,834隻雀鳥。因此扣除後，被充公而遭人道毀滅的瀕危動物或達2,000多隻。

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過去三年被人道處理的動物數目 曆年 狗 貓 其他 2016 1 814 449 748 2017 1 478 381 801 2018 1 026 333 5 007 資料來源：漁護署

綜合漁護署回覆，捕獲的流浪動物會入住動物管理中心以接受觀察，無人認領的動物如健康良好，並由獸醫評估為性情溫和且適合領養，會盡量安排把動物送交動物福利機構，由他們安排讓市民領養，只有不適合領養及在過程中最終不獲領養的動物會予以人道處理，皆因長期關在籠裏，從動物福利角度看來，不符合牠們的最大利益。

漁護署：人道處理是管理流浪動物必要措施

署方又指，人道處理仍然是管理流浪動物的必要措施，多個國際動物機構（包括世界動物衞生組織）同意，假如在採取不同流浪狗管理措施後，捕獲的流浪動物數目仍然處於高水平或狗隻並不適合領養，人道處理會是恰當且人道的解決方法，很多海外國家(如英國、美國、澳洲、日本及新加坡)在處理流浪動物時，均會採取人道處理的方法。

去年4月，俗稱雀仔街的園圃街雀鳥花園發現禽流感，有大批雀鳥被檢獲及銷毀。（資料圖片）

財政年度 用於捕捉行動的開支

(百萬元) 用於人道處理動物的開支

(百萬元) 2016-17 28.5 0.9 2017-18 28.7 1.0 2018-19

(修訂預算) 32.1 1.3 資料來源：漁護署

在開支方面，漁護署預計2018-19財政年度用於捕捉行動及人道處理動物的開支分別增加至約3,210萬元及130萬元，較2016-17年度開支分別增加12.6%及44.4%。漁護署表示，會加大力度管理流浪動物，例如推廣「做個盡責的寵物主人」的信息和動物領養服務，以及向遺棄動物的不負責任主人採取執法行動，以期減少須予人道處理的流浪動物數目。