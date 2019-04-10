九龍塘耀中幼稚園根德道分校20學童出現上呼吸道感染　一人曾留院

衞生署衞生防護中心指，九龍塘耀中國際幼稚園（根德道）爆發上呼吸道感染個案，涉及學童共9男11女，年齡介乎2至3歲，他們自上月26日起出現流鼻水、咳嗽和喉嚨痛等上呼吸道感染病徵。當中13人已求醫，其中一名3歲男童曾在港安醫院留院，現已出院。 另外，中心公布一宗兒童感染甲型流感嚴重個案，涉及一名27日大女嬰，她昨天被帶往威爾斯親王醫院急症室求醫，並於今日入院接受治療，其後被轉送該院兒童深切治療部接受進一步治療，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎，病人現時情況嚴重，仍然留院。

衞生署衞生防護中心指，九龍塘耀中國際幼稚園(根德道)爆發上呼吸道感染個案，涉及學童共9男11女。 (學校網頁圖片)

男童鼻咽拭子樣本證感染偏肺病毒

衞生防護中心指，染病的九龍塘耀中國際幼稚園(根德道)20名學童，當中13人已求醫，10人到私家醫生求診，2人到普通科門診，另一名3歲男童曾在港安醫院留院接受治療，現已出院，所有人情況穩定。

該名3歲男童的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對人類偏肺病毒呈陽性反應。

衞生防護中心指，中心人員已視察該校，並提供有關預防呼吸道感染的建議，該校亦正接受醫學監察。

中心發言人表示，人類偏肺病毒可在任何年齡人士引致急性呼吸道感染。病毒會引致患者出現不同嚴重性的病徵，如發燒、咳嗽、呼吸困難或氣促。有些兒童或會出現中耳炎、腹瀉、嘔吐、出疹及發燒抽筋。在成年人中，人類偏肺病毒通常會引致輕微的疾病，病徵包括咳嗽、聲音沙啞、流鼻水及痰多。

耀中幼稚園以學費高聞名，出現集體呼吸道感染的根德道分校，學費相對較低。（學校網頁圖片）

耀中國際幼稚園（根德道29號）為傳統名校，每年學費57,900元（半日制）及109,440元（全日制）；而根德道2號、根德道11至13號及塘森麻實道3及3號A的分校，半日制學費更高，每年110,726元，全日制幼兒班更高達191,422元，與窩打老道分校的全日制學費一樣；但仍不及森麻實道20號分校，全日制學費每年198,330元。

27日大女嬰感染甲型流感 情況嚴重

另外，中心公布一宗兒童感染甲型流感嚴重個案，涉及一名27日大女嬰，她是香港人，自4月7日起出現流鼻水，並於昨日（9日）開始發燒及咳嗽，她昨天被帶往威爾斯親王醫院急症室求醫，並於今日入院接受治療，其後被轉送該院兒童深切治療部接受進一步治療。她的鼻咽分泌樣本經化驗後，證實對甲型流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎。病人現時情況嚴重，仍然留院。



中心初步調查顯示，病人在潛伏期內沒有外遊。病人的家居接觸者為祖父、祖母、父、母、8歲姐姐及姑姐，她父親最近出現咳嗽及流鼻水等病徵，並已求醫，毋須入院，情況穩定。病人其他家居接觸者至今沒有出現病徵。

一名27日大女嬰證實對甲型流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發嚴重肺炎。 (資料圖片)

中心發言人指，雖然冬季流感季節已經完結，但年滿六個月或以上而在2018/19年度仍未接種流感疫苗的人士，仍可接種疫苗加強個人保護預防季節性流感。