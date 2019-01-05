8歲女「上呼吸道感染」服藥兩天不治　港大深圳醫院被指診療失誤

深圳福田區一名8歲女童早前因病到香港大學深圳醫院求醫，先後兩次被確診急性上呼吸道感染，但女童吃藥後不但未有好轉，病情更於周四（3日）突然惡化，經搶救不治，女童家屬認為院方診療有誤。 而院方則回應指，女童離開醫院時身體狀況平穩，並指可建議由法醫進行解剖以確定女童死因。

香港大學深圳醫院就事件回應指，女童離開醫院時身體狀況平穩。（資料圖片）

女童身體一向不錯

據女童父親章先生指，女兒上月31日起便出現頭暈等症狀，他先後於本月1日及2日帶到女兒到香港大學深圳醫院求醫，當時院方均診斷女童為「急性上呼吸道感染、胃腸功能紊亂」，並為女童開出相關藥物。

不過，女童服用過院方開出的藥物後，始終未有退燒，並於周四凌晨開始出現腹瀉。據章先生憶述，當天早上餵女兒吃粥時，「餵到第三口時孩子的眼珠子有點往上，感覺不太正常」，於是立即召救護車把女兒送院，但女兒最終經搶救後不治。章先生指，女兒平常身體不錯，早前更曾在學校的運動比賽上獲獎，他認為女兒的死因與香港大學深圳醫院的治療有關。

院方稱可由法醫作解剖確定死因

而香港大學深圳醫院事後回應指，女童於本月1日及2日到醫院求診後，離開醫院時仍然「生命體徵平穩」。而女童不幸離世後，院方又指20多名女童家屬周四晚上就來到醫院急症室「擾亂醫療秩序」，並指「急診科醫生漏診和誤診致患兒死亡」。

院方指出，已向女童家屬說明支持他們依法維權，並表示他們如對醫院治療存有異議，建議可由法醫進行病理學屍體解剖以明確死亡原因，並通過醫療損害司法鑒定、訴訟、仲裁等途徑解決爭議，強調院方將積極配合。

（南方都市報）