藍光未必傷眼　醫生指毋須配濾藍光眼鏡　一文看清三大護眼謬誤

眼睛是靈魂之窗，作為父母，必定十分關注子女的眼睛健康，千方百計為其護眼。不過，有眼科醫生指出，部分「護眼攻略」存在謬誤，例如很多人都聞之色變、來自電子產品的「藍光」，實際上仍未有醫學實證證明其對眼睛必然有害，抗藍光產品如「濾藍光眼鏡」、「抗藍光手機貼」等，全部都屬可有可無。 醫生強調，過分使用更可能會影響兒童生理時鐘。下文將列出三大護眼謬誤，並一一擊破。

兒童毋須使用抗藍光產品如「濾藍光眼鏡」、「抗藍光手機貼」。 （方家遠攝）

謬誤1：兒童需用抗藍光產品

近年電子產品愈趨普及，不少家長擔心產品會影響子女眼睛健康，為子女配濾藍光鏡片的眼鏡及太陽眼鏡，或購買抗藍光手機螢幕貼。不過，奧比斯義務眼科醫生伍立祺指出，藍光是光譜中的其中一段，任何光源都存在藍光。他稱，雖然曾有研究指，把藍光直接打入老鼠眼睛，藍光會對視網膜造成影響，但這研究結果只局限於老鼠及極端的實驗環境下，「暫時未有研究能證實日常生活接觸到的藍光劑量可傷害眼睛，也沒有研究說使用電子產品多少小時後會傷眼。」

伍立祺表示，醫學上未能證實抗藍光產品有效護眼，反而過度使用或會影響到生理時鐘，「陽光中有藍光，如把所有東西的藍光都阻隔走，有機會影響生理時鐘。」他並指，美國眼科醫學會亦不建議配戴抗藍光產品。

暫時未有研究能證實日常生活接觸到的藍光劑量可傷害眼睛，也沒有研究說使用電子產品多少小時後會傷眼。 奧比斯義務眼科醫生伍立祺

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謬誤2：深色的太陽眼鏡鏡片可阻擋紫外光

伍立祺稱，藍光對眼睛未必有害，但紫外光就必然傷眼，因紫外光的能量更高，而且屬不可見的光線，易為人所忽略，「即使天陰陰，仍有很多紫外光，紫外光會增加患黃斑病變的風險，也會令白內障提早出現。」他提醒兒童應戴上能阻隔紫外線的太陽眼鏡進行戶外活動，以保護隻眼；不過需留意，即使太陽眼鏡的鏡片屬深色，也不等同能阻擋紫外光，「要寫明可隔UV光（紫外光）才OK，也不一定要深色才能阻隔，有時正常顏色的鏡片也可以。」

伍立祺提醒，兒童應戴上能阻隔紫外線的太陽眼鏡進行戶外活動，以保護視力。 （方家遠攝）

謬誤3：配眼鏡應配較淺度數以改善近視

伍立祺透露，有家長誤以為戴眼鏡會令近視愈戴愈深，要求醫生為子女配一副比所量度的度數較低的眼鏡，「佢哋會想配得愈淺愈好，以為配得足就會令近視加深，但其實有研究指出，配得淺可能反而會令近視加深得更快。」

他表示，近視一旦出現了，度數就不會減少；部分人量度的度數有所改變，或因「假近視」，「有人今次度到300度，下次200度，以為近視改善咗，但可能係第一次驗眼時未完全放鬆，例如佢睇咗5個鐘書先去驗眼咁，令度數深咗，所以有時需要滴眼藥水先驗眼。」

佢哋會想配得愈淺愈好，以為配得足就會令近視加深，但其實有研究指出，配得淺可能反而會令近視加深得更快。 奧比斯義務眼科醫生伍立祺

伍立祺透露，有家長誤以為戴眼鏡會令近視愈戴愈深，要求醫生為子女配一副比所量度的度數較少的眼鏡，但可能會適得其反。 （方家遠攝）

兒童近視問題日益嚴重

伍立祺表示，本港兒童患有近視問題日益嚴重，7、8年前的兩個研究，分別指逾六成12歲小孩患有近視，當中近4%學童度數更超過600度；而幼稚園的幼童的近視問題更在十年間增加三倍。他強調，深近視（超過600度）人士較易有嚴重眼疾，如視網膜脫落、黃斑病變、青光眼等問題。

謹記「20-20-20」法則 每天到戶外活動40分鐘

為預防近視，他建議每天應有最少40分鐘的戶外活動時間，以減少留在室內觀看近距離事物時間；而近距離用眼時，需注意光線應適中，與電子產品、書本等保持一隻手臂的距離，多眨眼，並謹記「20-20-20」法則，即每隔20分鐘，休息20秒，看距離20呎的遠景。

伍立祺續指，在發育時期，應該控制近視加深的速度，他建議兒童可使用低濃度阿托品眼藥水、光學離焦眼鏡、角膜塑形隱形眼鏡（俗稱OK鏡），減慢加深速度，避免近視演變為深近視。