楊潤雄：局方對沙呂小調查遠早於傳媒報導　監管失效非公平說法

多間學校被揭存校政混亂問題，其中被揭澳洲交流團財務不清的浸信會沙田圍呂明才小學（沙呂小），校方獨立調查小組承認辦遊學團時違反教育局指引和規定，有消息指教育局已將資料轉交廉政公署。教育局局長楊潤雄今日（12日)出席財委會特別會議時直言，當局調查遠早於傳媒報道，認為政府監管失效非公平說法。 而被問到沙呂小校長薛鳳鳴是否仍適合擔任校長一職，楊潤雄指要從多方面考慮，惟目前不宜作公開評論。 至於早前局方外評人員涉嫌向馬鞍山仁濟醫院董之英紀念中學校長彭綺蓮「通水」一事，楊潤雄指已作內部處分決定。

教育局局長楊潤雄今日（12日)出席財務委員會特別會議時表示，教育局對學校的監管工作一直無減輕。（資料圖片）

多間學校被揭疑出現校政混亂，有意見批評政府監管不力。教育局局長楊潤雄今日（12日)出席財務委員會特別會議時表示，教育局對學校的監管工作一直無減輕，他不點名談及浸信會沙田圍呂明才小學，指最近報道較多的一間小學為例，當局調查遠早於傳媒報道，直言指政府監管失效非公平說法。

未來會留意沙呂小有否確實執行改善方案

會議後再被問及事件時，楊潤雄補充指，教育局早已得知校方的教學人員晉升、財務上出現問題，在傳媒報道前已正在進行調查，並發出警告信指出需要改善的地方。他指，校方亦有提交改善方案，未來會留意校方是否確實執行有關方案。他又提到，學校已對有關人士作出處分。

薛鳳鳴仍否適合擔任校長 要從多方面考慮

被問到薛鳳鳴是否適合繼續擔任校長一職，楊潤雄指要從多方面考慮；從校董會角度，會檢視薛過去的表現，但從教育局角度就會視乎她是否違反專業操守。然而，楊潤雄認為，目前有執法機構正就事件進行調查，局方不宜作公開評論。

浸信會沙田圍呂明才小學被揭七年來的遊學團帳目一直不清。（資料圖片）

楊潤雄：現時校本管理已加強問責及透明度

被問到會否檢討校本管理做法時，他指，現時有校本管理政策專責小組負責有關事宜，又形容現時校本管理較從前進步，在制度上加強了問責及透明度，如校董會人數增加，設教師、校友及家長代表等。他重申任何制度亦難防不如意事，直言不代表制度徹底失敗，承諾教育局願意完善及改善現時做法。他又說，局方重視與教師的溝通，正考慮再增加雙方的溝通機會。

馬鞍山仁濟醫院董之英紀念中學疑發生欺凌事件。（資料圖片）

董之英紀念中學「通水」觀課 局方已作內部處分

至於早前捲入校園欺凌風波的馬鞍山仁濟醫院董之英紀念中學，早前被揭發教育局在進行校外評核期間，局方外評隊長提早把觀課時間表通知校長彭綺蓮，涉嫌向校方「通水」。楊潤雄回應時指，局方因應事件已作出調查，並作出內部處分的決定；而局方亦會在適當時候再作外評。

至於校長彭綺蓮在校董會知情下領取額外津貼一事，楊潤雄稱因為事件中無動用教育局資源，是否跟進就留待校董會自行決定。

至於東華三院李東海小學老師輕生事件，楊潤雄又形容事件是不幸的事件，局方相當關注；希望死者家人能早日渡過哀傷的時候。他又指，根據東華三院提供的報告，相信很快會有公平公開的結果。