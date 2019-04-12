港島線、荃灣線及觀塘線下周起　於周五至日及公眾假期加密班次

港鐵車廂經常逼爆，繁忙時段乘客更須多等數班車才能成功上車。港鐵宣布，下周一（22日）起推出新一輪列車服務提升，港島線、荃灣線及觀塘線於周五、周末及公眾假期，每星期將額外增加合共86班車，以提供更頻密及便捷的列車服務。

港鐵宣布下周一起，港島線、荃灣線及觀塘線將於周五、周末及公眾假期增加共86班車。（資料圖片）

港島線方面，港鐵於下周一（22日）起，逢星期五的中午12時至下午4時40分，將會每星期額外增加8班列車。至於星期日及公眾假期，則會由下午1時至下午5時，每星期額外增加20班次；而下午5時至晚上7時，則額外增加10班次。

荃灣線則僅會在周末及公眾假期，上午9時至中午12時，每星期增加額外14班次列車。

而觀塘線，於星期六上午11時至中午12時，每星期會增加額外2班列車；而星期日及公眾假期，上午9時至下午2時以及下午5時及晚上7時，則會每星期額外增加32班次列車。

港鐵車務總監劉天成表示，將一直持續密切監察列車服務及乘客量，並在可行情況下加強班次，以配合乘客需要。

港鐵自2012年起，於重鐵網絡每星期累計增加超過3200班車，輕鐵網絡則每星期累計增加超過600班車。