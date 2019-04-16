仁安醫院首創手機App排急症　院內平均等候時間縮減至半小時

本港市民對醫院急症室服務需求殷切，深夜或公眾假期間高峰期間動輒需花半天求醫。仁安醫院推出手機應用程式，內設「候診易」功能可讓病人先登記取籌，節省在醫院內的等候時間，是全港首間私院設同類服務。程式自去年6月試行以來，已有約4,000人次使用，以往有85%病人需等候個半小時才可見醫生，使用程式後縮減至30分鐘。程式同時設有用藥指示功能，提醒病人按時、正確地服藥。

未有新手機應用程式之前，病人需親自前往仁安醫院急症門診中心登記並等候見醫生。（陳倩婷攝）

仁安醫院急症室的第一級危殆病人可獲即時治療，第二級危急個案15分鐘內獲治療，服務達標率均為100%；第三級緊急病人，有98%可於30分鐘內獲治療。至於第四及第五級則屬非緊急病人，如腸胃炎、發燒、扭傷等，或需等候較長時間。

手機App可實時顯示輪候時間及目前籌號，以及院方發布的最新資訊。（盧翊銘攝）

院方的新應用程式讓病人在手機為自己或家人登記掛號，實時顯示急症室的籌號，提醒病人適時到醫院登記。仁安醫院急症科部門主管及助理院長胡詠儀透露，2018年有85%的急症室求診人士均能在一個半小時內見醫生，而按今年二、三月的數據顯示，使用新程式取籌的人，只需在院內花費約30分鐘完成登記、分流等程序便可見醫生。

胡詠儀指，較穩定的病人以應用程式取籌後，可在家休息，好處在於減省在院內輪候時間，減低被其他病人傳染的風險。雖曾有人取籌後無到院，但暫未見濫用情況，病人到院登記亦需要再確認資料準確。仁安醫院院長及醫務總監李繼堯則稱，新程式可讓一些已在公立醫院等候的病人實時看到輪候時間，從而考慮應否轉往私院求診。

胡詠儀指，病人在家休息並輪候求診，可減低被急症室內其他病人傳染的風險。（盧翊銘攝）

長假期一日內最多錄逾500求診人次

胡詠儀透露，仁安醫院每日平均有約260急症室求診人次，早上和黃昏後是急症室人流高峰，同一時間會有十多至二十人等候，長假期為高峰，農曆新年期間曾錄得最高峰一日有509求診人次，胡預計將至的復活節假期亦是服務高峰，希望有需要的病人可善用手機App。胡詠儀又表示，現時急症室人手連同兼職計算共有17名醫生，日間繁忙時段會有3至4名醫生工作，惟晚上可能只得一名醫生當值，若人手不足會請候召或休假的醫生回來幫忙。

薛長薇指手機App功能可確保病人離院後的用藥安全。（盧翊銘攝） 程式提病人按時服藥 附設用藥指引 仁安醫院總藥劑師薛長薇表示，只要利用程式中「查藥易」一欄掃描病人藥袋上的二維碼（QR Code），便可顯示藥物名稱、相片、副作用、服藥指引等資料，確保病人用藥安全，病人更可設定服藥提示，利用手機的通知功能提自己服藥。用家亦可為家人設服藥指示，方便需照顧幼兒或長者的人士。 現時仁安醫院急症門診中心的日間診金介乎330元至600元，長假期的凌晨診金則為700元，但李繼堯強調，將服務電子化與加價沒有關係，暫亦未有增聘人手的打算。程式未來或再增加預約專科門診服務的功能，院方亦會加強與公立醫院互通病歷紀錄，包括過敏資料、防疫注射紀錄、造影紀錄等，令公院病人即使到私院求診，醫生亦可全面掌握病人的病歷。