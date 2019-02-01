港人赴日本跑馬拉松突暈倒賽道　仁安醫院數據：1%病人心血管異位

渣打香港馬拉松將於下月（2月17日）清晨開跑，然而近年渣馬選手參賽期間受傷事件屢見不鮮，本港22年間更有5名跑手死亡，其中亦涉年輕及專業跑手。46歲跑手吳國峰有超過10年跑馬拉松經驗，每年都做身體檢查未發現任何異常，2018年4月在日本靜岡縣跑馬拉松時，卻突然暈倒，險些猝死；回港後透過心臟造影檢查，才發現自己是隱性心臟病患者，其右冠心動脈有異位情況。 仁安醫院心臟中心總監李少隆醫生指，渣馬比賽猝死個案有不少是因為隱性心臟病所致；而醫院去年亦有大型調查指，接近1%的人存在冠心動脈異位而不自知。情況嚴重的患者在劇烈運動時，冠心血管遭大動脈及肺動脈擠壓導致心肌缺血，極易猝死。

仁安醫院李少隆醫生指，心臟上有三條血管為心肌提供氧氣、血液，若因異位而被擠壓，在激烈運動時很容易致命。（盧翊銘攝）

吳國峰今年46歲，跑步經驗豐富，參加馬拉松跑步已經10年有餘。去年2月，吳先生曾在日本愛媛縣跑馬拉松時短暫暈倒過，但由於很快甦醒則不以為意。

然而，死神很快再找上門。事隔一個月，即去年3月他在日本靜岡縣跑馬拉松，在最後10公里處突然失去知覺，倒在賽道上。救援隊趕到時，他已經失去脈搏，心電圖顯示心室纖維顫動，透過體外除顫器對吳先生進行電擊治療，才撿回一條命。

去年3月，在日本靜岡縣跑馬拉松的吳國峰突然暈倒，經過急救才撿回一條命。（盧翊銘攝）

每年健康檢查 無三高症狀

吳先生搶救後，很快醒來，並被送至當地醫院，初步檢查心臟功能正常。回到香港後，李少隆醫生深感奇怪，於是安排吳先生做電腦掃描心臟造影，才發現他有右冠心動脈異位情況，心臟右側血管在劇烈運動時，遭到大動脈及肺動脈擠壓，造成心肌缺血而暈倒在賽道上。

吳先生坦言，自己多年來都會例行身體檢查，包括心電圖、運動心電圖等，從未發現任何問題，更沒有例如三高等明顯的冠心病風險因素。他平時還會踢足球、體力良好，「從未諗過會有這個問題。」

仁安醫院調查：近1%人有先天及隱性心臟病

李少隆醫生指，「冠心動脈異位是先天性心臟病，雖然大部分都相對安全，但個別的情況屬於高危險，容易引發猝死。」去年，仁安醫院對此類病例做了調查，成功分析了10,098名病人，他們過去5年（2013-2018年）都做了心臟電腦掃描血管造影檢查，發現共有98位病人有冠心動脈異位的情況，大約佔0.97%。

李續指，心臟上有三條主要的血管為心肌提供氧氣和血液，若有一條遭到大動脈及肺動脈壓迫，很容易導致劇烈運動時，心臟有部分缺氧而令人猝死。他形容，心脈血管如同一個大泵，除了在內部阻塞，也會因外部擠壓而功能失常。

李醫生以水杯及管子舉例，示意若因為冠心血管異位而受到擠壓的狀況。（盧翊銘攝）

1%比例屬正常 非人人需要心臟造影

李少隆指出，接近1%的比例在全球範圍內屬於正常，其中大約有四、五成病人屬於高危情況，他們在平時不會有明顯症狀，普通的心電圖、運動心電圖未必能發現問題，只有通過心臟造影的方式，才能觀察到冠心血管是否受到擠壓。

他補充說，儘管冠心血管異位在嚴重情況下會致命，但並不推薦所有人接受心臟造影檢查，一方面是因為患者比例不高且情況非高危，另一方面若不參加「持續性強烈」運動，大多屬低風險。他又指心臟造影手術需要注射顯影劑，有影響腎臟的風險，市民應衡量風險再決定是否檢查。

吳先生做完手術後，已經慢慢恢復了跑步習慣，將在下月挑戰渣打馬拉松全馬。（盧翊銘攝）

手術後「氣好咗」 即將再戰渣馬

透過外科手術，吳先生的冠心血管不再受到擠壓，他形容自己明顯感覺「氣好咗」，住院一周便出院，一個月便在醫生指導下，開始慢慢恢復運動。上個月吳先生已經參加了街馬，並成功完成；他亦要參加下個月的渣打馬拉松，再次挑戰全馬。

吳先生表示，參加馬拉松的運動員應該做好常規體檢，對自己的身體有所了解；另外他更呼籲香港跑手不要在賽道上手拉手「一字排開」，以免有跑手受傷、暈倒，阻礙道路，影響救援速度。