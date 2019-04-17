本地品牌NICE POPS再有雪條大腸菌群超標四成　產品暫停生產

食物環境衞生署食物安全中心今日(17日)公布，從鴨脷洲一間冰凍甜點製造廠的處所抽取NICE POPS HONG KONG的雙重特濃朱古力雪條樣本，發現大腸菌群含量為每克140個，超出法例上限四成。中心已知會該處所負責人上述違規事項，該處所已按中心指令暫停生產及售賣所有種類的雪條，直至完成改善措施。翻查資料，該品牌去年曾三度被發現雪條樣本大腸菌群超標。

NICE POPS HONG KONG的雙重特濃朱古力雪條樣本，被發現大腸菌群含量為每克140個，超出法例上限。（網站截圖）

中心發言人表示，中心透過恆常的食物監察計劃，從鴨脷洲一間冰凍甜點製造廠的處所抽取上述樣本作檢測，發現該款雙重特濃朱古力雪條樣本（售價45元）的大腸菌群含量為每克140個，超出法例上限。中心已知會該處所負責人上述違規事項，該處所已按中心指令暫停生產及售賣所有種類的雪條直至完成改善措施。中心已向負責人和其員工提供食物安全和衞生教育及要求進行徹底清潔和消毒。

根據《冰凍甜點規例》（第132AC章），任何供出售的冰凍甜點，每克不可含有多於100個大腸菌群。違例者一經定罪，最高可被判罰款一萬元及監禁三個月。大腸菌群含量超出法例標準，顯示產品的衞生情況欠理想，並不表示會引起食物中毒。

去年NICE POPS HONG KONG曾三度被發現雪條大腸菌群含量超標，當中包括去年五月一款蜜瓜桑莓雪葩雪條樣本的大腸菌群含量超出法例上限兩倍、九月一個蜜瓜桑莓雪葩雪條樣本的大腸菌群含量同樣超出法例容許上限兩倍、同月一個楊枝甘露雪條樣本超出法例容許上限四成。